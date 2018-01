Sci | Shiffrin vince anche slalom Flachau

Sci - Shiffrin sempre più regina : vince anche lo slalom di Flachau : TORINO - Nuova vittoria - la 41ª in carriera, quinta di fila del 2018 - per la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin nello slalom speciale notturno di Coppa del mondo di sci alpino femminile di Flachau. Con il tempo di 1.50.86, dopo aver chiuso seconda la prima manche, la 22enne fuoriclasse ha tenuto ben distanziate l'austriaca Bernadette Schild (1.51.80) e ...

Sci alpino - Slalom femminile Flachau 2018 : rimonta stellare di Mikaela Shiffrin! Sesta una grande Chiara Costazza : Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom femminile di Flachau, in Austria: si tratta della quinta vittoria consecutiva fra i pali stretti della campionessa americana, la decima in questa stagione, considerando anche il city eventi di Oslo, il parallelo di Courchevel, la discesa di Lake Louise e i giganti di Lienz e Courchevel. Shiffrin viaggia verso il record di punti in classifica generale di Tina Maze e verso il maggior numero di vittorie in una ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2018 in DIRETTA : mostruosa Shiffrin! Vince e fa sua la Coppa del Mondo di specialità - ottima Costazza sesta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avVincente. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 : Bernadette Schild sorprende Mikaela Shiffrin nella prima manche. Irene Curtoni è sesta : È soltanto la prima manche ma lo Slalom notturno di Flachau, in Austria, si è aperto con una piccola sorpresa. Davanti a tutte non c’è Mikaela Shiffrin, “soltanto” seconda dopo la prima discesa. Il miglior tempo appartiene all’austriaca Bernadette Schild con il crono di 55″61. La sorellina di Marlies è scesa con il primo pettorale, senza riferimenti, ma interpretando meglio di tutte il difficile e tortuoso percorso ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2018 : tutte contro Mikaela Shiffrin nella night race : Dopo il weekend di Kranjska Gora dominato da Mikaela Shiffrin, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte subito da Flachau, dove domani è in programma uno Slalom. Una night race che avrà ovviamente l’americana come grande favorita, ma la nativa di Vail non vince sulle nevi austriache addirittura dal 2014. Una vittoria permetterebbe a Shiffrin di ipotecare il suo primo posto nella coppa di Slalom e soprattutto le permetterebbe di ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin e una suggestione pazzesca : 5 ori individuali a PyeongChang 2018? Sogno - non utopia… : Mikaela Shiffrin sta letteralmente riscrivendo la storia dello sci alpino, l’albo dei record è stravolto di continuo dal fenomeno statunitense che si sta comportando da autentica Cannibale del Circo Bianco, un fenomeno indiscusso che domina infliggendo distacchi abissali a tutte le rivali: nessuna è in grado di contrastarla, una Campionessa indiscussa e inarrivabile che a soli 22 anni ha già vinto addirittura 40 gare in Coppa del Mondo e ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher : i Cannibali del Circo Bianco. Magiche doppiette - l’Italia si fa sentire verso le Olimpiadi : Lo sci alpino ha due padroni incontrastati: Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher, due dominatori assoluti che stanno vincendo in lungo e in largo, lasciando soltanto le briciole agli avversari in una Coppa del Mondo che è già ampiamente indirizzata quando siamo soltanto a inizio gennaio. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, le due stelle del Circo Bianco stanno regalando delle autentiche magie agli appassionati e il weekend ...