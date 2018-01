: Scherma, Elisa Di Francisca: “L’obiettivo è tornare a Tokyo 2020. La vita da mamma è bella”. E su Vezzali ed Errigo… - pasesp79 : Scherma, Elisa Di Francisca: “L’obiettivo è tornare a Tokyo 2020. La vita da mamma è bella”. E su Vezzali ed Errigo… - OA_Sport : Elisa Di Francisca racconta la nuova vita da mamma e rivela: "Voglio tornare a Tokyo 2020". E su Vezzali ed... - usatoscherma : RT @VareseSport: Grandissima soddisfazione per l'Accademia Scherma Gallaratese A.S.G. ?????? - VareseSport : Grandissima soddisfazione per l'Accademia Scherma Gallaratese A.S.G. ?????? -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Dopo aver dato alla luce il piccolo Ettore lo scorso luglio,Diè pronta per fare il suo ritorno sulle pedane. Per il momento solo in palestra, poi chissà. L’obiettivo è ovviamente quello dia gareggiare con un sogno chiamato. È stata la stessa atleta jesina a rivelarlo nel corso di un’intervista rilasciata a La Nazione. “Ladaè bella, Ettore viene prima di tutto. Adesso gira tutto intorno ai suoi ritmi: ora lo allatto ma quando inizierò lo svezzamento potrò aumentare l’intensità degli allenamenti“. “Il mio obiettivo è rientrare a“, ha quindi rivelato Di. “Potreiin primavera ma non è obbligatorio, dipende da Ettore. Per ora sono indietro fisicamente ma mi sto allenando. Devo ancora smaltire completamente i chili presi in gravidanza eal mio peso ideale. Se ...