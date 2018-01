Sassuolo | se parte Matri arriva un altro ex Milan

Pagelle Genoa-Sassuolo 1-0 : decide il ‘partente’ Galabinov : Pagelle Genoa-Sassuolo – Un goal di Galabinov regala al Genoa il secondo successo consecutivo al ‘Ferraris’ di questo campionato. Proprio l’attaccante ex Avellino, al centro di numerosi rumors di mercato, realizza di testa una rete importantissima che ha permesso al ‘Grifone’ di avere la meglio nello scontro salvezza con il Sassuolo. Buona prestazione comunque della squadra di Iachini, sfortunata in un paio di ...

Serie A Sassuolo - a parte Duncan e Scamacca : Sassuolo - Doppia seduta per il Sassuolo allo Stadio Ricci. Matri e compagni hanno svolto al mattino lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per il reparto ...

LIVE Sassuolo-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : si riparte - decide Falcinelli : Notizie sul tema Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e LIVE streaming oggi Serie A 23/12 Probabili formazioni Sassuolo-Inter: Brozovic trequartista, ballottaggio tra Matri e Falcinelli Inter, il ...

Napoli - Tonelli sicuro partente : c’è il Sassuolo per sostituire Cannavaro : Napoli, Tonelli sicuro partente: c’è il Sassuolo per sostituire Cannavaro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Tonelli sicuro partente – In casa Napoli non si pensa solo al mercato in entrata. La società partenopea, infatti, è vicinissima a chiudere il colpo Ciciretti, con l’arrivo della punta del Benevento atteso già a gennaio. La ...

Diretta / Atalanta Sassuolo (risultato live 0-0) streaming video e tv : partenza decisa dell'Atalanta : Diretta Atalanta Sassuolo info streaming video e tv: in campo a Bergamo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 15:03:00 GMT)

Zenga parte con una sconfitta : 2-1 per il Sassuolo. Primo successo interno per i neroverdi e per Iachini : Zenga parte male, sulla panchina del Crotone. Perde 2-1 a Reggio, con il Sassuolo, e i neroverdi sono al Primo successo casalingo della stagione, sino a oggi avevano segnato solo un gol, inutile, alla ...

Serie A Sassuolo - allenamento a parte per Duncan : Sassuolo - allenamento mattutino per il Sassuolo . Nella giornata di oggi, il programma dei neroverdi ha previsto attivazione neuromuscolare, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive.Per la ...

Serie A Sassuolo - Duncan si è allenato a parte : Sassuolo - Il Sassuolo è tornato al lavoro, nella mattinata di oggi, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Benevento . Il programma ha previsto attivazione, esercizi di rapidità, ...

Serie A Sassuolo - a parte Dell'Orco - Frattesi e Berardi : Sassuolo - Doppia seduta per il Sassuolo che prosegue allo Stadio Ricci la propria preparazione. Al mattino il programma ha previsto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e ...

Serie A Sassuolo - per Berardi e Adjapong seduta a parte : Sassuolo - Doppia seduta per il Sassuolo che prosegue allo Stadio Ricci la propria preparazione. Al mattino il programma ha previsto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e ...

Sassuolo-Milan 0-2 - Romagnoli e Suso per la ripartenza rossonera : Il Sassuolo è un incrocio con il destino. E al bivio Montella prende la strada giusta, allontanando per il momento il fantasma di Gattuso e anche le voci su Conte , che ieri hanno raggiunto picchi ...

DIRETTA/ Napoli-Sassuolo (risultato finale 3-1) info streaming video e tv : partenopei inarrestabili! : DIRETTA Napoli-Sassuolo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita per l'11giornata di Serie A.