Sardegna | muore 20enne colpito da meningite

Sardegna - meningite - Luca muore a 20 anni - altre tre persone ricoverate : Luca Pisano non ce l'ha fatta. È morto a 20 anni il giovane ricoverato da qualche giorno in Rianimazione all' ospedale di Lanusei (Nuoro)perchè colpito da meningite . Lo si apprende dalla direzione ...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall’autobus Video : Ha gridato. Ha chiesto aiuto agli altri compagni. Ma purtroppo per il povero Antonio Meloni, 14 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti travolto dal pullman che dieci minuti prima delle 7 e trenta di ieri mattina, da Ittiri l’avrebbe dovuto portare a Sassari, insieme ad altri studenti. Che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il mezzo. Hanno gridato, chiesto aiuto ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile. Ora le indagini ...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall’autobus : Ha gridato. Ha chiesto aiuto agli altri compagni. Ma purtroppo per il povero Antonio Meloni, 14 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti travolto dal pullman che dieci minuti prima delle 7 e trenta di ieri mattina, da Ittiri l’avrebbe dovuto portare a Sassari, insieme ad altri studenti. Che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il mezzo. Hanno gridato, chiesto aiuto ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile. Ora le indagini ...

Sardegna - 'assalto' degli studenti pendolari al pullman : muore investito liceale di 14 anni : ITTIRI (SASSARI) - Un ragazzo di 14 anni, Antonio Meloni , è morto dopo essere investito da un autobus dell'Arst a Ittiri. Il giovane che frequentava il liceo scientifico 'Giovani Spano' a Sassari, ...

Sardegna - 'assalto' degli studenti pendolari al pullman : muore investito liceale di 14 anni : La corsa per riuscire a trovare un posto a sedere è stata fatale al ragazzo che ogni mattina partiva da Ittiri per andare a frequentare il liceo scientifico a...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall'autobus che doveva portarlo a scuola : La corsa per riuscire a trovare un posto a sedere sul pullman gli è stata fatale. Autista e testimoni sotto choc. L'azienda di trasporti ha avviato un'indagine...

Incidente Sardegna - travolto da trattore : agricoltore muore schiacciato : E’ un agricoltore di 66 anni, Giampiero Murtas, originario di Silius, la vittima dell’Incidente mortale sul lavoro di questa mattina nelle campagne di Dolianova. A dare l’allarme sono stati i familiari, ma quando l’ambulanza del 118 e’ arrivata sul posto non c’era piu’ niente da fare. La dinamica dell’Incidente e’ stata ricostruita dai carabinieri di San Nicolo’ Gerrei accorsi per primi ...

Sardegna - muore dieci giorni dopo avere partorito in casa : È morta dieci giorni dopo avere dato alla luce il suo terzo figlio. Enrica Collu, una donna di 35 anni di San Sperate, provincia di Cagliari, è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari: ci era arrivata in condizioni gravissime. Potrebbero essere state le complicazioni legate al parto in casa ad avere causato la morte della donna, che faceva parte dell’associazione Tenda Rossa, per la promozione dell’assistenza ...

Triathlon - atleta olandese muore durante gara in Sardegna : Tragedia questa mattina durante il Triathlon Challenge Forte Village Sardinia, a Santa Margherita di Pula (Cagliari). Uno dei partecipanti, Jean Willem Koleman, 54 anni, nato ad Atene ma di ...