Sarah Paulson in American Horror Story 8 tra apparecchi dentali e nuovo look | i primi

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)in8. Ryan Murphy non intende rinunciare alla sua musa e l'attrice non molla la presa su quella che ormai sembra essere diventata una vera e propria palestra per lei. Nel 2011, laè entrata nel cast fisso della serie antologica FX affrontando ben sei personaggi diversi di anno in anno a cominciare dal primo capitolo in cui ebbe un ruolo marginale.La volta arrivò con Asylum nei panni della protagonista delle vicende che vedevano l'istituto psichiatrico di Briarcliff fare da sfondo. Il suo ruolo era ispirato alla giornalista Nellie Bly e fu quello che le regalò le prime soddisfazioni confermate poi con: Coven nei panni di Cordelia a capo della congrega di streghe protagoniste del capitolo.In Freak Show si è addirittura sdoppiata dando vita alle due gemelle siamesi Bette e Dot Tattler e in Hotel recitò al fianco di ...