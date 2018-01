Sanremo 2018 | ecco quanto guadagneranno Baglioni | Favino e Hunziker

: RT @HSCHEMUSICA: Buongiorno in ritardo stamattina!! Ricordatevi di votare i nostri sondaggi...stasera vedremo i 5 vincitori che si sfideran… - fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: Buongiorno in ritardo stamattina!! Ricordatevi di votare i nostri sondaggi...stasera vedremo i 5 vincitori che si sfideran… - massyallmusic : #PremioCarrieraMilva ECCO LA PETIZIONE da firmare Lo chiedo a chi ascolta e ama la musica perché è un riconosciment… - Ermal_infinity : RT @FedeBii_: A tutti quelli che “i favoriti di Sanremo 2018 sono @MetaErmal e @FabrizioMoroOff bla bla bla blaaaa” tiè ???? - albemutti : I #compensi di #Sanremo2018: 1 milione e 300mila euro per Baglioni, Hunziker e Favino #vivalaRAI - musictvofficial : #Sanremo2018: programma delle cinque serate, le novità e i meccanismi di voto -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Dopo la conferenza stampa di presentazione al Salone del Casinò di, Michelle, Claudioe Pierfrancescosono pronti per la nuova sfida per il Festival del. E come sempre scattano le indiscrezioni sui compensi che percepiranno i tre conduttori. Secondoriporta ilCorriere,porterà a casa circa 600mila euro. Ridotto invece il compenso di Michelledopo l'esperienza sanremese con Pippo Baudo in cui incassò un milione. Questa volta percepirà "solo" 400mila euro che resta comunque una bella cifra. E? Per l'attore, definito il "Banderas italiano" ci sarà un compenso di 300mila euro. Il budget complessivo per il Festival resta immutato rispetto allo scorso anno e ammonta a circa 16 milioni di euro.Almeno 25 sono già stati incassati con la pubblicità e in viale Mazzini sperano di ...