Samsung | utili +63% grazie ai chip

Samsung : titolo sotto pressione dopo outlook utili trimestrali : sotto pressione alla borsa di Seoul il titolo Samsung Electronics, dopo la pubblicazione da parte del colosso coreano dell'outlook sugli utili del quarto trimestre.

Se Xiaomi si gode utili mai visti prima - Samsung si prepara a perdere Qualcomm : Xiaomi si gode un 2017 davvero sopra le aspettative, con utili in crescita, mentre Samsung deve fare i conti con la perdita di un partner come Qualcomm.

Utilissima novità extra in arrivo su Samsung Galaxy S8 e S7 con aggiornamento Oreo : Periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8, o in alternativa del meno recente S7, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Nei giorni scorsi vi ho riportato la notizia del rilascio sorprendente della quarta beta ottimizzata sul nuovo OS per il top di gamma 2017, ma oggi 29 novembre è possibile andare più in profondità sull'argomento ed ...

Samsung presenta Exynos 9810 che potrebbe essere utilizzato su Samsung Galaxy S9 : Samsung an

Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 6.2 con piccole ma utili novità : Samsung Internet Browser si aggiorna alla versione 6.2 portando qualche piccola ma utile novità, come lo swipe per aggiornare le pagine e il blocco tracciamento.

Samsung nel suo ultimo trimestre ha prodotto 12 - 92 miliardi di dollari di utili - il suo utile operativo più alto di sempre : Nel suo ultimo trimestre, Samsung ha registrato il suo più alto utile operativo di sempre pari a 12,92 miliardi di dollari, grazie ai ricavi che hanno raggiunto 55,18 miliardi di dollari, il 30 per cento in più rispetto allo stesso