Samsung lancia la sfida ad Appe e iPhone X | le notizie ufficiali su S9

Samsung e Amazon Prime Video lanciano i contenuti HDR10+ : "Il lancio rappresenta la prima opportunità per i consumatori e l'intero settore per sperimentare la tecnologia HDR10+ attraverso un servizio di streaming". La tecnologia HDR10+ offerta da Prime ...

Amazon lancia l'HDR Plus su Samsung Smart TV : ... che di fatto è il primo provider di servizi di streaming a redere disponibili contenuti in HDR10+ ai propri utenti. A partire dalla fine del 2017, all'interno dell'app Amazon Prime Video sui TV ...

Samsung lancia i primi cellulari che leggono la mano : Samsung è da sempre uno dei punti di riferimento del settore della telefonia mobile grazie ad una gamma di prodotti …

Il Samsung Galaxy X dovrebbe essere lanciato nel 2018 : Stando agli ultimi rumor, sarà il 2018 l'anno nel corso del quale lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy X sarà finalmente lanciato L'articolo Il Samsung Galaxy X dovrebbe essere lanciato nel 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung lancia il concorso Xmas Giftie con in palio moltissimi regali : Samsung Xmas Giftie è il nuovo concorso natalizio del produttore sud-coreano: ecco come fare per partecipare e provare a vincere i premi in palio. L'articolo Samsung lancia il concorso Xmas Giftie con in palio moltissimi regali è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung lancia gli smartwatch Gear Sport e il fitness tracker Gear Fit2 : Gear Sport - un vero e proprio smartwatch per un allenamento con stile Per gli amanti dello stile esiste Gear Sport - nelle versioni nera o blu con uno schermo da 1,2 pollici con cassa in acciaio ...

Samsung Galaxy S9 - Mini e Plus : saranno lanciati senza Android 8.1? Rumors prezzo - uscita e caratteristiche : Alcuni Rumors sul nuovo Galaxy S9 Samsung Galaxy S9, Mini e Plus: saranno lanciati senza Android 8.1? Rumors prezzo, uscita e caratteristiche Secondo alcuni Rumors rilanciati da GalaxyClub.nl, fonte ...

Samsung avvia la produzione di massa di Exynos 9810 e lancia Galaxy S8 Plus SMARTgirl : Samsung inizia la produzione di massa del chip Exynos 9810 a 10nm, ulteriore indizio del possibile lancio anticipato di Galaxy S9, mentre in Spagna arriva la nuova edizione limitata Galaxy S8 Plus SMARTgirl. L'articolo Samsung avvia la produzione di massa di Exynos 9810 e lancia Galaxy S8 Plus SMARTgirl è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 - saranno lanciate anche le versioni Plus e Mini : rumors uscita - prezzo e caratteristiche : Le ultime indiscrezioni su Galaxy S9 e le sue varianti Plus e Mini Foto Tom's Guide Samsung Galaxy S9, saranno lanciate anche le versioni Plus e Mini: rumors uscita, prezzo e caratteristiche Manca ...

Il Samsung SM-W2018 dovrebbe essere lanciato l’1 dicembre e avere una fotocamera con sensore F/1.5 : Pare che ci sia una data per l'esordio del Samsung SM-W2018: lo smartphone sarà lanciato in Cina venerdì 1 dicembre 2017 L'articolo Il Samsung SM-W2018 dovrebbe essere lanciato l’1 dicembre e avere una fotocamera con sensore F/1.5 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung lancia Galaxy Tab A con Bixby Home in Corea del Sud : Scheda tecnica, funzionalità software, prezzi e informazioni sul nuovo Samsung Galaxy Tab A con Bixby lanciato in Corea del Sud. L'articolo Samsung lancia Galaxy Tab A con Bixby Home in Corea del Sud è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.