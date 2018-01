Samsung Galaxy S9 e S9+ | rumors scheda tecnica | prezzo e uscita | Il Plus avrà la

Nuove immagini confermerebbero il frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : La parte frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbe confermata da alcune Nuove immagini di vetri protettivi: poche differenze rispetto ai predecessori. L'articolo Nuove immagini confermerebbero il frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installiamo l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge via ROM : guida completa : Siamo arrivati al 10 gennaio e, ad oggi, ancora non abbiamo certezze sulla data di rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. Eppure, come riportato qualche settimana fa sulle nostre pagine, esiste una strada alternativa per toccare con mano in anticipo il pacchetto software. Se avete le giuste conoscenze sul mondo delle ROM e volete immergervi in una soluzione alternativa ...

Samsung annuncia Galaxy A8 (2018) in Italia : dal 25 gennaio al prezzo di 529 euro : Samsung Galaxy A8 (2018) si prepara al lancio in Italia: arriverà nei prossimi giorni a un prezzo importante!

Quanto tempo per il Samsung Galaxy X? Programmata la data di uscita : Il Samsung Galaxy X potrebbe essere ancora lontano? Torna a parlarne il portale 'Galaxyclub.nl', parlando di un ipotetica presentazione Programmata per il CES 2019 di Las Vegas (a distanza di un anno esatto dal periodo attuale). Ultimamente la fase di sviluppo sta vivendo un momento di stallo non tanto per Quanto riguarda il design, ma relativamente all'interfaccia con cui verrà equipaggiato il primo dispositivo pieghevole dell'azienda ...

Samsung Galaxy X si farà nel 2019 - ma il freno è ancora l'interfaccia utente : Lo sviluppo di Samsung Galaxy X, ammesso che venga davvero chiamato così lo smartphone pieghevole di Samsung, è stato rallentato a causa dell'interfaccia.

É ufficiale! Vedremo Samsung Galaxy S9 al Mobile World Congress : DJ Koh dichiara interessanti informazioni riguardanti i progetti di Samsung per il 2018 dal Galaxy S9 fino a Bixby 2.0… Sono passati diversi mesi dal lancio dell'ultimo Top di Gamma di Samsung, Galaxy Note 8, ed adesso tutti attendono con trepidazione la presentazione del nuovo flagship dell'azienda. Questo, che si pensa prenderà il nome di Galaxy S9 seguendo i tuoi predecessori, non sarà un dispositivo che sconvolgerà le linee ...

Situazione Bixby su Samsung Galaxy S8 - le ultime sul futuro dell'assistente : Molti dei possessori del Samsung Galaxy S8 si staranno senz'altro chiedendo quando arriverà il momento di poter utilizzare Bixby in italiano, domanda più che lecita essendo ormai quasi trascorso un anno dalla prima commercializzazione del dispositivo, concepito proprio in stretta interconnessione con l'assistente virtuale proprietario. Finora le lingue supportate sono quattro: inglese americano, coreano, cinese e spagnolo. Alcuni analisti ...

Uscita Samsung Galaxy S9 confermata a febbraio al MWC - tutto quanto sappiamo al 10 gennaio : Samsung Galaxy S9 in Uscita a febbraio, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Non ci sono davvero più dubbi dopo le ultime dichiarazioni di DJ Koh, capo della divisione mobile di Samsung di queste ore al CES in svolgimento a Las Vegas. In molti se lo aspettavano ma ora dalla viva voce di un rappresentante dell'azienda sappiamo che mancano al lancio solo una manciata di settimane. La data più papabile, in realtà trapelata ...

Samsung conferma : Galaxy S9 al MWC e smartphone pieghevole nel 2019 : Samsung Galaxy S9 sarà presentato ufficialmente al MWC 2018, la conferma è arrivata ieri dalla stessa compagnia sud coreana al CES 2018.

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors - scheda tecnica e data uscita : il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors, scheda tecnica e data di uscita: il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

Al CES 2018 Zagg annuncia il vetro temprato definitivo per Samsung Galaxy S8 - S8+ e Note 8 : Zagg con InvisibleShield Glass Curve Elite presenta al CES 2018 un vetro temprato per Samsung Galaxy S8, S8+ e Note 8 che promette efficacia anche sulle curvature del display

Samsung Galaxy S7 miglior smartphone 2017 per vendite in USA : lontanissimo Galaxy S8 : Nel 2017 appena trascorso, il Samsung Galaxy S7 è stato il miglior smartphone Android per vendite secondo il giudizio degli acquirenti che lo hanno scelto copiosi negli USA. Abbiamo una classifica significativa fornita dal sito Swappa, un popolare e-commerce di elettronica che mette al primo posto proprio il top di gamma del 2016 e non il suo successore il Galaxy S8 che invece nella relativa top ten occupa un gradino ben più basso. Prima ...

Deep Discharge Protection Tool affronta i problemi alla batteria dei Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Dalla community di XDA arriva Deep Discharge Protection Tool, un'app che fa fronte ai problemi che affliggono la batteria di alcuni Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus