Salvini | Via l' obbligo vaccini Duello Silvio-Renzi sul Jobs Act Elezioni

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...

Berlusconi accontenta Salvini : 'Fontana dopo Maroni - via il Jobs Act con noi al Governo' : ROMA Berlusconi accontenta Salvini: 'Fontana dopo Maroni, via il Jobs Act con noi al Governo'. 'Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, ...

Elezioni : Vertice centrodestra ad Arcore. Salvini : 'Via legge Fornero' : Noi invece stiamo avendo un sacco di disponibilità sui territori di persone del mondo delle imprese e delle associazioni, persone che hanno combattuto battaglie importanti, giovani laureati... Ci ...

Accordo tra l'Ugl e la Lega di Matteo Salvini. Per il sindacato è l'ultima tappa di un viaggio nelle anime del centrodestra : Prima la stagione che ha strizzato l'occhio a Forza Italia, con Renata Polverini alla guida. Poi quella nazionalista a fianco di Giorgia Meloni e ora l'Accordo con la Lega di Matteo Salvini. È la parabola dell'Ugl, il sindacato da sempre vicino alla destra, che negli ultimi dodici anni ha toccato tutte e tre le anime di quel mondo. Meglio, le tre gambe per usare un'espressione in voga nel centrodestra che si prepara al voto del 4 marzo. A ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini : via la Legge Fornero e Quota 41 per tutti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini: via la Legge Fornero e Quota 41 per tutti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 29 dicembre(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:59:00 GMT)

Viaggio nella Lega senza Nord Così la patria sostituì la Padania Cosa c'è dietro la svolta di Salvini : nella terra della Lega senza il “Nord” sono giovani, arrabbiati e circondati i nuovi militanti della Lega di Matteo Salvini, la generazione che si appresta a sostituire in Parlamento la vecchia guardia di Umberto Bossi. Secessione, Padania, Roma ladrona, Parlamento del Nord non sono parole d'ordine... Segui su affaritaliani.it

'Se Berlusconi non firma - non c'è programma'. Salvini mette una condizione : via subito la Legge Fornero : "Se Berlusconi non firma prima il programma, non c'è alleanza". Matteo Salvini è fiducioso sulla convergenza con Forza Italia, ma nel corso di "Mezz'ora in più" su Raitre chiarisce che un'intesa sul ...

