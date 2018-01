Salvini | Toglieremo l' obbligo dei vaccini e la tassa sulle sigarette

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'obbligoLorenzin : vaccinare l'Italia dagli incompetenti : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.

Matteo Salvini : "Toglieremo l'obbligo per i vaccini". Il leader della Lega Nord promette anche di abolire la tassa sulle sigarette elettroniche : "Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.#Salvini: cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sí, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche. #nonstopnews — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 10, 2018Il tema dell'obbligatorietà dei vaccini impatta in un centrodestra dove le ...