Salvini | se noi al governo cancelleremo lobbligo sui vaccini

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...

Berlusconi accontenta Salvini : 'Fontana dopo Maroni - via il Jobs Act con noi al Governo' : ROMA Berlusconi accontenta Salvini: 'Fontana dopo Maroni, via il Jobs Act con noi al Governo'. 'Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, ...

Elezioni - Salvini : la Lombardia spetta a noi. Ma Berlusconi punta sulla Gelmini : Per carità, lo considera, "una brava persona" però gli sono arrivate chiacchiere secondo cui non piacerebbe al mondo imprenditoriale e delle categorie. E se davvero " come si sussurra in certi ...

Pensioni : Salvini soffre di paranoia secondo la Fornero Video : In un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica Radio Anch'io, #elsa Fornero ha commentato le ultime voci sull'abolizione della riforma delle #Pensioni, uno dei punti cardine del programma elettorale del Centrodestra, i cui massimi vertici si sono incontrati nel weekend ad Arcore per stringere l'accordo dell'alleanza. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha rivendicato su Twitter la promessa di cancellare la legge Fornero. Da due ...

Riforma pensioni/ Elsa Fornero e la paranoia di Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Elsa Fornero e la paranoia di Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 gennaio(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:24:00 GMT)

Fornero a Salvini : "Paranoia - abolire legge un suicidio" : "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Mi rincresce che non ci sia stato tempo di fare dei ...

Pensioni - Fornero replica a Salvini : «Paranoia - abolirla sarebbe un suicidio» Se si cancella si apre buco da 350 miliardi : Lì'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero ribatte alle ipotesi di abolizione della riforma delle Pensioni, avanzate dal centrodestra. «Berlusconi sa che la legge Fornero non si può abolire se il Paese non si vuole suicidare»

La Fornero si difende e insulta : ?Salvini è solo un paranoico : La legge Fornero di fatto sarà un nodo centrale per questa campagna elettorale. Per la Lega di Salvini eliminare la riforma delle pensioni varata dal governo Monti è un punto irrinunciabile sul piano della campagna elettorale. E proprio Berlusconi è intervenuto su questo tema. In un'intervista a Radio Capital, il Cavaliere ha spiegato la posizione di Forza Italia: "Interverremo la dove ci sembra giusto intervenire, dopo una attenta ...

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

Migranti - Salvini : Papa mette in guardia da razzisti - noi non lo siamo : "Leggo nella lettera di Natale del Santo Padre: 'attenti a chi fomenta la paura e il razzismo'. Ma qua dentro c'è qualche razzista? Io non mi ritengo superiore a nessun altro, però non voglio neanche ...