Salvini | ' Al governo via l' obbligo sui vaccini'

Salvini : se noi al governo cancelleremo lobbligo sui vaccini : Se la Lega andrà al governo "cancelleremo le norme Lorenzin" sull'obbligo vaccinale. Lo ha scritto Matteo Salvini in un tweet, spiegando così la posizione della Lega Nord: "vaccini sì, obbligo no".

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. Lorenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...

Berlusconi accontenta Salvini : 'Fontana dopo Maroni - via il Jobs Act con noi al Governo' : ROMA Berlusconi accontenta Salvini: 'Fontana dopo Maroni, via il Jobs Act con noi al Governo'. 'Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, ...

Caso Maroni. Berlusconi : non sarà in prossimo governo. Salvini : Roberto se lasci non puoi fare altro : Il Presidente di Forza Italia - a Radio Capital - ha rivelato che il suo candidato premier è un super candidato" ma al momento non può rivelare il nome. E poi sui sondaggi: in molti ci danno già al 40%, ma "non mi accontento, alle elezioni mancano ancora due mesi". Il leader della Lega - da Radio 24 - conferma che con molta probabilità il prossimo vertice si terrà 'da lui': "Staremo stretti, dovrò fare un po d'ordine" ironizza

Matteo Salvini e la minaccia a Fabio Fazio : 'Ci ricorderemo di lui quando saremo al governo' : Matteo Salvini furioso con Fabio Fazio reo, a suo dire, di non dare spazio e voce alla Lega alla trasmissione di Rai1 Che tempo che fa : 'Ci ricorderemo di lui e della sua correttezza...'. 'Niente. ...

Centrodestra - Salvini : per me a governo possono bastare tre gambe : Matteo Salvini esclude categoricamente la possibilità di trattare, in vista delle elezioni del 4 marzo, con altri potenziali alleati che non siano Fi e FdI. "Evito di seguire le vicende di quarte, ...

"Governo M5s - Grasso premier Ma Salvini può ribaltare tutto" Bisignani choc sul Papa : può lasciare : "I 5 Stelle potrebbero conquistare Palazzo Chigi, ma né Grillo né Di Maio saranno premier. Più probabilmente indicheranno Grasso e a quel punto Mattarella non potrà dire di no. Salvini, però, potrebbe ribaltare questo scenario..." Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Il referendum sull'euro è una sciocchezza. No a governo 'spelacchhio'" : "L'emergenza è riattivare lavoro e produzione in Italia il sistema di regole europee o viene cambiato o danneggia il Paese". "Il governo Salvini metterà l'interesse degli italiani al centro", sostiene ancora il leader della Lega aggiungendo che la sua prospettiva è far "rientrare l'Italia in Europa da protagonista"

Salvini : “M5s? No al governo Spelacchio. Referendum sull’euro è una sciocchezza”. Poi salva 80 euro e “parti del Jobs Act” : Matteo Salvini boccia Luigi Di Maio, ma salva alcuni capisaldi dell’opera di governo di Matteo Renzi. “Escludo l’appoggio della Lega a un governo Di Maio – ha detto il segretario della Lega durante la trasmissione Circo Massimo su Radio Capital – basta vedere Spelacchio (l’albero di Natale di piazza Venezia a Roma, oggetto dell’ironia dei social network e pagato dall’amministrazione Raggi 48mila euro, ...

