Sacchetti Ortofrutta a pagamento | facciamo chiarezza

Sacchetti Ortofrutta bio a pagamento : Assobioplastiche fa chiarezza : In riferimento a quanto emerso ieri nel corso della trasmissione radiofonica “24 mattino con Oscar Giannino”, ripreso da altri organi di informazione e poi diffuso sul web – Assobioplastiche precisa che le borse per alimenti sfusi utilizzate come imballaggio primario, oltre a dover essere di spessore inferiore i 15 micron, biodegradabili e compostabili conformemente allo standard UNI EN 13432 e quindi riutilizzabili per la ...

Sacchetti Ortofrutta bio a pagamento - Coop : “Siamo contrari - ecco le nostre soluzioni alternative” : Coop “presenterà a breve soluzioni e materiali di confezionamento della merce fresca e sfusa che siano effettivamente riutilizzabili, a bassissimo costo per i consumatori e di maggior vantaggio per l’ambiente”. Lo annuncia la società della grande distribuzione in una nota in cui ribadisce la sua contrarietà all’obbligo del pagamento dei Sacchetti bio e alla possibilità che questi siano portati da casa. “Coop – ...

Sacchetti Ortofrutta bio : “Sono una tassa non legata all’ambiente” : “Ci sembra che questa tassa sia piuttosto inutile e che non abbia molto a che vedere con l’ambiente e con lo spreco, ma che sia piuttosto una misura che non lascia scelta ai consumatori e che influenzera’ ancora una volta sulle tasche degli italiani”. Lo dichiara in un comunicato Ivano Giacomelli, Segretario dell’associazione di consumatori Codici. “Ricordiamo che dal 1 gennaio i cittadini hanno gia’ ...

Sacchetti Ortofrutta bio : “I consumatori li pagano anche se li usano” : “I consumatori pagano i Sacchetti anche se non li prendono. E’ quanto segnalano i nostri iscritti”. Lo denuncia in un comunicato l’Unione nazionale consumatori. “La famosa foto circolata su vari giornali e social con 4 arance ed 1 scontrino appiccicato sopra ogni arancia, e’ pericolosissima – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’associazione –. Il rischio, in quel caso, e’ di ...

Ambiente - tutte le bufale sui Sacchetti Ortofrutta : Legambiente fa chiarezza : 1/17 LaPresse/Carlo Lannutti ...

Sacchetti Ortofrutta a pagamento - il divieto di quelli in plastica non l’ha imposto la Ue. La decisione è del governo : Il divieto è scattato al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. Ma Bruxelles, a ben guardare, non c’entra nulla con il diktat che dall’1 gennaio impone ai consumatori italiani che acquistano frutta e verdura di confezionarle in Sacchettini di plastica biodegradabile e compostabile rigorosamente usa e getta e a pagamento. E’ stato il governo Gentiloni, con un emendamento infilato la scorsa estate nel Dl Mezzogiorno durante il ...

Sacchetti Ortofrutta a pagamento dal 2018 : che diventi una chance per il riuso : A livello legislativo infatti le direttive europee sui rifiuti e il pacchetto economia circolare (in prossima uscita) imporranno ai paesi membri obiettivi più stringenti in termini di prevenzione, ...