Ryanair | sciopero il 10 febbraio

Ryanair - sindacati : “Sciopero il 10 febbraio - serve confronto” : Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” Secondo i confederali deitrasporti “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di làdelle dichiarazioni mediatiche, ha messo in campo”. Continua a leggere L'articolo Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” sembra essere il primo su NewsGo.

Ryanair - i sindacati : 'Sciopero il 10 febbraio - serve un confronto' : "Sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ...

Ryanair - sindacati : “Sciopero il 10 febbraio - serve confronto” : Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” Secondo i confederali deitrasporti “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di làdelle dichiarazioni mediatiche, ha messo in campo”. Continua a leggere L'articolo Ryanair, sindacati: “Sciopero il 10 febbraio, serve confronto” sembra essere il primo su NewsGo.

Sciopero Ryanair - il 10 febbraio a terra tutto il personale - : L'astensione è stata programmata per l'intera giornata. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono un confronto che vada oltre le "dichiarazioni mediatiche" della compagnia

Ryanair - indetto lo sciopero per il 10 febbraio : Si complicano le trattative per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti Ryanair. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero per sabato 10 febbraio dato che giudicano decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo".Secondo i sindacati non è ancora partito "un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle ...

Ryanair : sindacati - sciopero 10 febbraio : (ANSA) - ROMA, 10 GEN - "sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta unitariamente i sindacati Filt-...

Ryanair - sciopero il 10 febbraio : sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano. A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e ...

Ryanair - sciopero dei dipendenti italiani il 10 febbraio. Sindacati : “Avviare confronto sul contratto di tutto il personale” : Dalla Germania all’Irlanda, fino all’Italia. Tornano in fibrillazione i lavoratori di Ryanair e incrociano le braccia sabato 10 febbraio. Lo sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e riguarderà “tutto il personale di base in Italia”. Le tre sigle spiegano di aver indetto l’astensione dal lavoro per l’intera giornata perché, dopo le tensioni di dicembre e le aperture ...

Ryanair - sciopero nazionale il 10 febbraio : niente voli in tutta Italia : sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio Italiano. A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e...

Sindacati italiani allo scontro con Ryanair : "Sciopero il 10 febbraio" : MILANO - Dopo le tensioni con i Sindacati tedeschi e la ricomposizione della frattura con gli omologhi irlandesi, si inasprisce lo scontro tra Ryanair e i Sindacati italiani che proclamano 'sciopero ...

Oggi i piloti di Ryanair in Germania fanno 4 ore di sciopero : I piloti della compagnia aerea irlandese Ryanair in Germania hanno deciso 4 ore di sciopero venerdì 22 dicembre per protestare contro il mancato riconoscimento da parte dell’azienda del loro sindacato. Il sindacato Vereinigung Cockpit, che ha organizzato lo sciopero, ha detto che The post Oggi i piloti di Ryanair in Germania fanno 4 ore di sciopero appeared first on Il Post.

Ryanair - primo sciopero per i piloti in Germania : MILANO - Ryanair sistema il puzzle dei rapporti sindacali in Irlanda, ma incappa nel primo sciopero dei piloti in Germania: l'agitazione dei lavoratori tedeschi è stata proclamata per la giornata di ...

Ryanair - cambio di rotta Si accorda con i piloti e scongiura lo sciopero : Tornando alla cronaca, grazie alla marcia indietro di ieri, comunicata con una lettera ai propri dipendenti di cabina, il venerdì di sciopero è stato un po' meno nero del previsto. Ryanair ha ...

Ryanair - la svolta. sì al sindacato piloti e avvio trattative. Sospeso lo sciopero : O'Leary cede alla pressione accettando di riconoscere le rappresentanze sindacali. Ma per il ministro dello Sviluppo Economico Calenda è solo un primo passo dovuto -