Rosa Perrotta parte per l' Isola | le ultime news

Isola dei Famosi 2018 : Rosa Perrotta e Francesca Cipriani altre naufraghe del reality : Isola dei Famosi: nel cast ufficiale anche l’ex tronista Rosa Perrotta e la prezzemolina dei salotti televisivi Mediaset Francesca Cipriani. Rosa Perrotta altra naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 Cari lettori, come saprete uno degli autori dell’Isola dei Famosi è Gabriele Parpiglia e attraverso i suoi profili social possiamo scoprire delle succulente novità per quel che riguarda il cast del reality più duro dello stivale. Ormai l’Isola dei ...

L'isola dei famosi 13 : Chiara Nasti-Sabrina Ghio-Rosa Perrotta-Nadia Rinaldi-Fabrizio Bracconeri-Marco Ferri-Corrado Tedeschi-Luigi Mastrangelo-Francesca Barra-Cecilia Capriotti-Craig Warwick : Ecco tutte le indiscrezioni del settimanale Chi su L'isola dei famosi 13, in onda da lunedì 22 gennaio su Canale 5. L'isola dei famosi 13 dal 22 gennaio: concorrenti Brigitte Nielsen-Francesco Monte-Francesca Cipriani-Mariano Di Vaio? Opinionisti a rotazione prosegui la letturaL'isola dei famosi 13: Chiara Nasti-Sabrina Ghio-Rosa Perrotta-Nadia Rinaldi-Fabrizio Bracconeri-Marco ...

Domenica Live - Rosa Perrotta : ‘Un agente mi offrì 10mila euro per passare del tempo insieme’ : L’effetto domino che da Hollywood e il caso Weinstein sta travolgendo anche il jet set nostrano è al centro anche della Domenica Live del 19 novembre. Dopo la testimonianza di Clarissa Marchese contro Fausto Brizzi, a parlare è Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne che ha raccontato la sua esperienza shock: Ho cominciato a fare questo lavoro molto presto, avevo 18 anni e all’inizio muovevo i primi passi e non avevo un agente. ...

Domenica Live - Clarissa Marchese e Rosa Perrotta tornano sul caso molestie (VIDEO) : Durante il contenitore Domenicale di Canale 5, si torna a parlare dei casi di molestie rivelati recentemente, in particolare quelli di Clarissa Marchese e Rosa Perrotta. La Miss Italia 2014, che ha accusato Fausto Brizzi di averla molestata, torna sull'argomento dopo essere stata nella stessa trasmissione per denunciare quanto le sarebbe accaduto in passato, affermando:Dovessi dire la verità, credo che ognuno possa raccontare la propria ...