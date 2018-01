Romanzo Famigliare Anticipazioni 15 Gennaio 2018 e diretta seconda | Emma e Agostino

Romanzo Famigliare : anticipazioni terza puntata 15 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare torna con la seconda puntata su Rai 1 martedì 9 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le ...

Terza puntata di Romanzo Famigliare su Rai1 - anticipazioni e promo del 15 gennaio : un malore per Micol : Con la Terza puntata di Romanzo Famigliare, in onda lunedì 15 gennaio su Rai1, la fiction di Francesca Archibugi raggiunge il giro di boa: il terzo dei sei appuntamenti con questo family drama ambientato a Livorno, con l'Accademia della Marina Militare sullo sfondo, vedrà acuirsi i contrasti tra i protagonisti mentre procede la gravidanza indesiderata della loro figlia. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI Rai1 CON VITTORIA ...

Romanzo Famigliare : anticipazioni terza puntata di lunedì 15 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare - Guido Caprino A governare i destini di Emma (Vittoria Puccini) e di sua figlia Micol (Fotinì Peluso) in Romanzo Famigliare è il padre della prima e nonno della seconda, interpretato da Giancarlo Giannini, ma a prendere decisioni per loro e ad indirizzarle lì dove l’uomo desidera è Agostino (Guido Caprino). Il marito di Emma, militare dal carattere duro e dalle regole ferree, ha deciso di assecondare le richieste del ...

Vittoria Puccini è Emma/ Agostino non è il padre di Micol? (Romanzo Famigliare) : Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, serie tv di Rai 1, Emma, personaggio interpretato da Vittoria Puccini, si riavvicinerà al padre. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:10:00 GMT)

FOTINÌ PELUSO È MICOL/ Il giallo sul feto malformato : ora l'aborto è scongiurato (Romanzo Famigliare) : Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, MICOL, personaggio interpretato da FOTINÌ PELUSO, deciderà di tenere il bambino e diventare madre.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:02:00 GMT)

Romanzo Famigliare - FICTION RAI/ Anticipazioni seconda puntata e diretta : Agostino non è il padre di Micol? : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:49:00 GMT)

Replica di Romanzo Famigliare : trama del 9/01 ed ascolti Video : Nuova puntata questa [Video]sera, 9 gennaio, con la #Fiction Romanzo famigliare. Ieri sera è andato in onda il primo appuntamento che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Di to la trama della seconda puntata e le info su dove re in streaming le puntate nella stessa serata della messa in onda e le repliche delle puntate precedenti. trama seconda puntata della fiction Una bella storia di una famiglia contemporanea, molto attuale è costretta ...

Anticipazioni Romanzo Famigliare : Agostino o Giorgio - la scelta di Emma : Romanzo famigliare: Anticipazioni terza puntata Gli ascolti della prima puntata di Romanzo famigliare sono stati ottimi. La serie televisiva di Rai Uno, pur non avendo vinto la serata, ha fatto il 22% di share, tenendo incollati al piccolo schermo quasi sei milioni di telespettatori. Emma Liegi, interpretata dall’attrice Vittoria Puccini, ha conquistato il pubblico televisivo […] L'articolo Anticipazioni Romanzo famigliare: Agostino ...

Romanzo Famigliare / Anticipazioni seconda puntata e diretta : Anna Galiena guest star : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Replica di Romanzo Famigliare : trama del 9/01 ed ascolti : Nuova puntata questa sera, 9 gennaio, con la fiction Romanzo famigliare. Ieri sera è andato in onda il primo appuntamento che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico. Di seguito la trama della seconda puntata e le info su dove seguire in streaming le puntate nella stessa serata della messa in onda e le repliche delle puntate precedenti. trama seconda puntata della fiction Una bella storia di una famiglia contemporanea, molto attuale è ...

Fotinì Peluso è Micol/ Il giallo sul feto malformato : è un'invenzione del padre di Emma? (Romanzo Famigliare) : Nella seconda puntata di Romanzo Famigliare, Micol, personaggio interpretato da Fotinì Peluso, deciderà di tenere il bambino e diventare madre.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Romanzo FAMIGLIARE/ Anticipazioni 9 gennaio 2018 : Emma e Agostino in crisi? Dubbi sulla paternità di Micol : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:23:00 GMT)

Romanzo Famigliare / Anticipazioni 9 gennaio 2018 : Emma tra Agostino e Giorgio : Romanzo famigliare, Anticipazioni del 9 gennaio 2018, in prima Tv su Rai 1. Micol scopre che dovrà abortire per via di un problema al bambino, ma Emma scopre la verità. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:15:00 GMT)

La seconda puntata della fiction Rai Romanzo Famigliare : Come rivedere in replica streaming Rai Play o in tv su Rai Premium Romanzo Famigliare? Rivedere le puntate di Romanzo Famigliare è molto semplice, soprattutto se utilizzi la piattaforma Rai Replay, ...