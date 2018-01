Rischio voto disgiunto | appello M5S | attenzione | è vietato

Voto - Oss.Romano : "Rischio instabilità" : 23.32 Il presidente della Repubblica, Mattarella, "avrà un compito non facile nel dover gestire una fase tanto incerta". Lo scrive l'Osservatore Romano commentando il discorso del capo dello Stato. "L'instabilità è infatti il rischio maggiore che l'Italia dovrà fronteggiare nei prossimi mesi", spiega. "Nessuno degli schieramenti che si presenteranno alle urne sembra, a oggi, in grado di governare da solo, con una maggioranza solida. ...

Allarme Osservatore Romano su voto : 'Rischio instabilità' : Ripercorrendo i temi affrontati dal Presidente Mattarella nel discorso di fine anno, il quotidiano della Santa Sede poi rileva: "Come è stato scritto di recente, per la politica italiana quella che ...

Catalogna - Puigdemont vs Rajoy/ Risultato Elezioni e possibili scenari : Rischio nuovo voto a maggio? : Catalogna, Puigdemont vs Rajoy: risultati Elezioni, possibili scenari e ultime notizie. Ha vinto Ciudadanos, ma si rischia già nuovo voto a maggio.

Collegi e statuto - è panico nel Pd Voto - seggio a Rischio per 76 dem Molti big restano a casa? Tutti i nomi : Il cacciatore di fake news, Matteo Renzi, è sicuro di avere nel carniere una nuova preda: "Quella secondo cui a giocarsela alle prossime elezioni sarebbe Berlusconi e i Cinque Stelle è una bufala", sostiene il segretario dem. Una ventata di ottimismo che soffia sugli umori tutt'altro che vivaci di Molti parlamentari... Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Rischio per la crescita L'allarme delle imprese sul voto Intanto l'industria corre ad ottobre : "Le prossime Elezioni politiche si presentano come un test molto rilevante e disegnano per il Paese una biforcazione tra il proseguire lungo il cammino delle riforme o non far nulla (che, in termini relativi, vuol dire arretrare), se non Segui su affaritaliani.it

Confindustria : Italia al bivio con voto - Rischio arretramento : "Instabililità politica e misure demagogiche per motivi di consenso" nel medio-lungo termine abbassano il "potenziale di crescita": in Italia spiegano "le origini antiche del male di lenta crescita" ...

Voto Alabama - banco di prova per Trump Per repubblicano Moore vittoria a Rischio : Pochi avrebbero potuto prevedere quello che sta succedendo in Alabama. Lo Stato, da almeno due decenni, è solidamente repubblicano. Qui, alle scorse elezioni, Donald Trump ha battuto Hillary Clinton con un vantaggio di 28 punti. Le elezioni speciali per il seggio lasciato libero da Jeff Sessions, diventato attorney general di Donald Trump, sembravano dunque destinate a confermare predominio conservatore. E invece, improvvisamente, i giochi si ...

IVANA MRAZOVA/ Video - finale a Rischio : ultimo televoto flash per la modella (Grande Fratello Vip 2) : IVANA MRAZOVA, rivelazione del Grande Fratello Vip 2 le ultime news sulla modella ceca, arrivata in semifinale e che non rientra tra i nominati per l'eliminazione(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 00:20:00 GMT)

A Ostia stravince il non voto E spunta il Rischio inchiesta : Meglio stare a casa. Ostia non si fida, Ostia non vota, Ostia sente il peso del suo degrado. Ostia alla fine sceglie i Cinque Stelle. Giuliana Di Pillo, con un 60,09 a 39,91 per cento (100 sezioni su 183), sarà il «minisindaco» del porto di Roma che è un quartiere con i numeri da grande città e questo segna problemi e contraddizioni. L'affluenza finale è il 33,6%, vale a dire 62.378 elettori su 185mila, tre punti ...

Voto e democrazie europee : se un "tweet" diventa un Rischio : Lo spartiacque fra ieri e oggi sono i mezzi: immediati, incisivi e capillari come può essere un tweet rilanciato migliaia di volte o un post su Facebook condiviso in ogni parte del mondo. La Rete ...