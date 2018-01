Rimprovera il figlio | genitori rompono costola a docente

Il prof Rimprovera il figlio - lo prendono a calci e pugni : Brutale aggressione in una scuola media di Avola, nel siracusano, dove un docente di educazione fisica è stato picchiato da una coppia di genitori (47 anni lui e 33 lei), per aver rimprovera to il figlio 12enne durante una...

Torino - 'Potete non bestemmiare?' - mamma Rimprovera un gruppo di giovani : aggredita a calci davanti al figlio : aggredita davanti al figlio per aver rimproverato un gruppo di giovanissimi invitandoli a non bestemmiare. È accaduto alcune settimane fa nel parcheggio di un centro commerciale alle porte del ...