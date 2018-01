Riforma PENSIONI/ Salvini : Elsa Fornero piangerà davvero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini: Elsa Fornero piangerà davvero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 gennaio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:57:00 GMT)

Riforma pensioni - Damiano contro Salvini sulla legge Fornero : Anche in questo 2018 continua a tenere banco e ad alimentare numerose polemiche la Riforma pensioni. E come al solito, dopo avervi parlato della delusione per quel che concerne l'Opzione Donna, uno degli argomenti più intricati e che maggiormente suscita discussioni tra gli addetti ai lavori è l'ormai famosissima legge Fornero. Proprio in merito si sono scontrati il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini e il presidente della ...

Riforma pensioni 2018 : Quota 100 - Salvini trova l'accordo con il centrodestra : Il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini avrebbe trovato l'accordo con il centrodestra per la cancellazione della precedente Riforma Fornero e l'introduzione di un nuovo meccanismo che possa assicurare più flessibilità in uscita dall'attività lavorativa a migliaia di lavoratori rimasti penalizzati nel 2012. Il centrodestra si riunisce ad Arcore In vista delle prossime elezioni politiche che si svolgeranno a marzo 2018, infatti, il ...

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia Riforma delle pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

Pensioni - altolà di Padoan : "Gravissimo errore abolire Riforma Fornero" : ... perché si tratta di uno dei 'pilastri' del sistema Pensionistico italiano e della sostenibilità finanziaria del Paese, sottolinea il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, a margine di una ...