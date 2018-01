Rifiuti romani in Abruzzo | Virginia Raggi ha un piano

Rifiuti : Lombardi - Zingaretti fa campagna alle spalle dei romani : Roma, (AdnKronos) - “Dobbiamo fare un po' di chiarezza perché leggiamo molte comunicazioni dalla Regione Lazio e dal presidente Zingaretti che sta usando il tema Rifiuti per la campagna elettorale sulle spalle di Roma e dei romani. A chiudere Malagrotta è stata l’Ue e l’unica cosa che diceva fare la

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - elezioni e Rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...

Rifiuti a Roma - Di Maio : 'Governatori Pd usano i romani per campagna elettorale' : 'La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l'Abruzzo di 1590 euro a tonnellata. Noi per far risparmiare i Romani scegliamo la Regione che ha meno costi. I presidenti di Emilia-Romagna, ...

Di Maio : Rifiuti Roma - da presidenti Pd campagna su spalle romani : Roma, 9 gen. (askanews) Il problema della gestione dei rifiuti nella capitale governata dai 5 stelle è aggravato dall'atteggiamento di alcuni presidenti di regione del Pd: lo ha affermato il candidato ...

Roma Rifiuti - M5s : Pd fà campagna elettorale sulla pelle romani : Roma, 7 gen. (askanews) 'Roma ha retto alla valanga di rifiuti che ogni anno, da sempre, invade tutte le città italiane nel periodo delle festività natalizie. Rispetto allo stesso periodo dello scorso ...

Rifiuti romani in Abruzzo - Mazzocca fa doverose precisazioni : L'Aquila - «L’Abruzzo ha deliberato il rinnovo anche per il 2018 dell’accordo già in atto con il Lazio per il trattamento di Rifiuti urbani nell’impianto (non in 'discarica') ACIAM Spa di Aielli (AQ) per un quantitativo massimo di 180 tonnellate/giorno e cmq non oltre le complessive 40.150 tonnellate/anno». È quanto dichiara, in riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nella giornata odierna, il ...