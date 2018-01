Rifiuti | Lombardi | Zingaretti fa campagna alle spalle dei romani

Rifiuti Roma - Lombardi (M5s) : sfido Zingaretti a un confronto tv : Roma, 9 gen. (askanews) Il problema dei Rifiuti a Roma? 'La responsabilità è tutta della Regione Lazio che in 5 anni non ha varato un piano Rifiuti. L'ultimo risale alla Polverini'. A dirlo al Fatto ...

Girelli(Pd) : in Lombardia c'è emergenza gestione illecita Rifiuti : Milano, 5 gen. (askanews) 'Stiamo vivendo un'emergenza di assoluta gravità dove è evidente l'interesse malavitoso e illegale nel comparto gestione rifiuti. Da qui un necessario cambio di passo, che ...

Lombardia - Gallera : Rifiuti ospedalieri competenza del ministero : Milano, 4 gen. (askanews) 'In seguito alle nuove normative nazionali del 2012 l'attività di monitoraggio dei rifiuti sanitari non è più tra le competenze della Direzione generale Welfare e della ...

Regionali Lazio - Pirozzi : Lombardi pensi ai Rifiuti di Roma : Roma, 15 dic. (askanews) 'E' surreale leggere che Roberta Lombardi, candidata alla Regione Lazio di un partito così elitario da scegliere i candidati in rete con metodi a dir poco antidemocratici, ...

Lazio - Buschini : modello Lombardi è 'esportiamo Rifiuti altrove' : Roma, 9 dic. (askanews) L'assessore del Lazio ai rifiuti, Mauro Buschini attacca il modello rifiuti decantato da Roberta Lombardi, la pentastellata candidata alle regionali del Lazio: 'rifiuti zero ...

Regionali Lazio - Lombardi (M5s) : piano Rifiuti zero in regione : Roma, 9 dic. (askanews) 'Questa mattina sono stata a Colleferro per incontrare la comunità di rifiutiAMOLI, in presidio permanente per bloccare l'attività di revamping dei due incerenitori. È stato un ...

Lombardia : Brescia - domani commissione regionale Antimafia su Rifiuti : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - La commissione speciale Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Gian Antonio Girelli, esponente del Pd, incontrerà domani nella sede della prefettura di Brescia la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo de

Roma - Raggi chiede aiuto a Lombardia e Piemonte per la gestione di 700 tonnellate di Rifiuti indifferenziati : L’allarme per ora è rientrato, ma gli interessi incrociati degli imprenditori dei rifiuti (fra cui il solito Colari di Manlio Cerroni) continuano a mettere Roma in difficoltà. Tanto da costringere la sindaca Virginia Raggi a chiedere aiuto ad altre regioni italiane, Lombardia e Piemonte in testa. Il costo di questa operazione? “Ancora indefinito”. Non c’è pace per la gestione dell’immondizia nella Capitale ...

Grimoldi (Lega) : la Lombardia non smaltirà i Rifiuti di Roma : Milano, 24 nov. (askanews) 'I rifiuti che Roma per la sua cronica incapacità amministrativa e gestionale non riesce a trattare non verranno smaltiti negli impianti della Regione Lombardia. Zingaretti ...