Renzi non canta più vittoria per Gori : Leu verso il no all'intesa in Lombardia - speranze su Zingaretti nel Lazio : Matteo Renzi ha cantato vittoria per Giorgio Gori, candidato governatore del Pd in Lombardia, per sole 48 ore. Quelle partite dalla decisione dell'uscente Roberto Maroni di ritirarsi dalla corsa. Ora la materia è tornata in alto mare. Silvio Berlusconi ha scelto il leghista Attilio Fontana come candidato del centrodestra. Laddove rischia di non esserci un centrosinistra. Venerdì infatti Liberi e uguali potrebbe ufficializzare il ...

Renzi : no a vaccini è alleanza non scritta - per ora - tra Lega-M5s : Roma, 10 gen. (askanews) 'Il fatto che Lega e Cinque Stelle siano d'accordo nella battaglia contro la obbligatorietà dei vaccini è un fatto da non sottovalutare. Perché significa che esiste un'...

Salvini : se andremo al governo aboliremo l'obbligo vacicnale. LoRenzin : non si gioca con la salute : La ministra : "La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza"

Calciomercato Roma/ News - Austini : FloRenzi rinnoverà - ma non a cifre elevate (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club di Eusebio Di Francesco: il terzino destro giallorosso, Alessandro Florenzi, dovrebbe rinnovare il contratto a breve(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Matteo Renzi - colpo mortale al Pd : il pezzo da 90 che non si ricandiderà : Rottamazione esprime una concezione umana e politica che non è la mia. Nemmeno un po''. Di sinistra, fondatore del Pd, non Renziano, il 70enne Chiti rifiuta categoricamente due cose: incolpare Renzi ...

Boschi in lista alle prossime elezioni. Renzi : 'Sarà candidata in più di un posto. La Commissione Banche? Non è stata un errore' : 'Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli altri'. Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Partito ...

Michele Santoro/ Il conduttore di "M" : "Renzi vuole abolire il canone Rai? Proposta allucinante" : Michele Santoro: il giornalista torna giovedì su Rai Tre con M, un programma in cui parlerà di politica attraverso l'attualità della cronaca. Intanto dice la sua sui vari protagonisti e...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Non è una Margherita - ma 'un fiore petaloso'. LoRenzin svela il simbolo di 'Civica popolare' : Con questo simbolo i centristi andranno al voto il 4 marzo: "questa non è una lista elettorale, è una forza politica che ha l'ambizione di crescere nei prossimi anni". In prima fila ci sono Casini, ...

Matteo Renzi sceglie tre collegi ma a Maria Elena Boschi forse non bastano : Matteo Renzi a Firenze, Lombardia e Campania. Il sottosegretario Maria Elena Boschi , nonostante le polemiche legate alla vicenda di Banca Etruria, in più di un posto , 'come tutti gli altri big del ...

Renzi : 'Partita aperta - il centrodestra non è avanti' : ... alla fine i governi di centrodestra sono quelli che hanno portato l'Italia sull'orlo del baratro, pertanto sono convinto che Berlusconi sia il vero pericolo per l'economia del Paese ". Non può ...

Renzi : 'Partita aperta - il centrodestra non è avanti' Video : centrodestra in vantaggio? [Video] Non credo, anche perché è avanti nei sondaggi, ma il maggioritario vale solo per un terzo. Pertanto è in minoranza. #Matteo Renzi si trova in totale disaccordo nei confronti di chi indica la coalizione di centrodestra come possibile vincitrice delle #Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Gli ultimi sondaggi, in effetti, danno l'intera coalizione composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e quarto polo con ...

DIETRO LE QUINTE/ Canone Rai e Margherita - silenzi e convenienze di Renzi e Gentiloni : Chi tace acconsente. E molti, negli ultimi tempi, hanno insolitamente taciuto: Gentiloni sul caso Rai e Renzi sul contestato simbolo della lista LoRenzin. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 06:01:00 GMT)