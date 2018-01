Renzi | mai al governo con Berlusconi | ha fallito

Renzi : mai al governo con Berlusconi - alla prova del governo ha fallito : Il segretario del Pd annuncia che sul fronte delle regionali si sta lavorando ad un accordo con Grasso. E sul fronte nazionale spiega: 'l'obbiettivo è quello di mettere più soldi nelle tasche delle ...

Matteo Renzi a Circo Massimo : "Mai al governo con Berlusconi". Stoccata a Luigi Di Maio : "Europeista a giorni alterni" : Mai al governo con Silvio Berlusconi. Parola di Matteo Renzi, che ospite di Massimo Giannini a 'Circo Massimo', risponde "assolutamente sì" alla domanda 'Si può dire che non ci saranno larghe intese con Berlusconi?'"Anzi voglio dire ai cittadini che più voteranno centrosinistra e Partito democratico più lo spettro, il rischio, della grande coalizione non ci sarà", ha aggiunto il segretario del Pd intervenendo ...

Di Maio - Renzi - Silvio e Salvini Le proposte? Belle e impossibili Ecco perché resteranno sulla carta : Le elezioni politiche italiane del 4 marzo difficilmente premieranno un singolo blocco, mentre pare probabile che daranno vita a una nuova coalizione centrista o a un governo tecnico sostenuto da un’ampia maggioranza parlamentare. Ma dopo pochi giorni di campagna le promesse elettorali dei principali schieramenti hanno già raggiunto i 200 miliardi di costi in termini di coperture finanziarie da trovare. Impossibile pensare di fare tutto a ...

Renzi : “Sfida tv con Berlusconi e Di Maio? Ci vengo anche a piedi. Il primo accetta - il secondo trova una scusa” : Ospite di Otto e Mezzo (La7), il segretario del Pd, Matteo Renzi, si dichiara pronto a un confronto televisivo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. E sottolinea: “Io ci vengo anche a piedi. Portiamo tutti le nostre tabelle e ciascuno fa vedere dove sono le coperture finanziarie delle proprie proposte. secondo me, Berlusconi verrà. Di Maio troverà qualche ...

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Tripletta di Vespa : Di Maio - Renzi e Berlusconi a "Porta a Porta" : Da martedì 9 gennaio, in seconda serata, "Porta a Porta" apre le interviste ai leader dei principali partiti politici, in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Si comincia con Luigi Di Maio...

Lombardia - Maroni conferma passo indietro. Renzi : 'partita più aperta che mai' : A due mesi dalle elezioni il governatore della Lombardia non correrà per la guida della regione. 'Per me Di Maio è la Raggi al cubo' dice restando 'a disposizione'. Gori 'Continuamo comunque la marcia'...

Regionali Lombardia - Renzi : “Senza Maroni la partita è più aperta che mai”. Ma Liberi e Uguali : “Correremo da soli” : Liberi e Uguali correrà da solo alle Regionali in Lombardia. La decisione del presidente uscente Roberto Maroni di non ricandidarsi non cambia la linea del partito a sinistra del Pd. “Non ci sono le condizioni politiche per riaprire” dice il consigliere regionale Onorio Rosati. Liberi e Uguali, dunque, avrà un proprio candidato alla presidenza e non sosterrà Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Renziano, candidato del Pd. ...

Ma il programma di Di Maio lo ha scritto Renzi? : ... Dario Franceschini , di fronte a due proposte politiche di Di Maio: quella di istituire un ministero ad hoc sul turismo (per la cronaca l'Italia non l'ha avuto dal referendum abrogativo del 1993 al ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...