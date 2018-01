: #BreakingNews Renzi: escludo larghe intese con Cav - CybFeed : #BreakingNews Renzi: escludo larghe intese con Cav - NotizieIN : Renzi: escludo larghe intese con Cav - GiornaledPuglia : "Più si vota Pd meno c'è il rischio di inciuci", ha dichiarato l'ex premier intervenendo a 'Circo Massimo' su... - cogonipiero2 : RT @73deva73: “Escludo il fatto di credere ad una sola parola di #renzi , ma non è odio è che ti schifa la mia dignità “ firmato referendum… - AlfAnnunziata : RT @Agenzia_Italia: = #BREAKING ?? = @matteorenzi: "Escludo larghe intese con Berlusconi". Il leader di #ForzaItalia: "Aboliremo il Job Act"… -

concorda con Berlusconi quando esclude "ipotesi di" e poi -a Radio Capital-lo sfida: vuole abolire il Jobs Act? "Saran contenti gli imprenditori del Nord.Sai come lo votano" Prioritario, invece, per il segretario Pd, il sostegno alle famiglie: tre le ipotesi per "mettere più soldi nelle tasche delle famiglie". Ridurre la aliquote Irpef?Se ne parla ma,avverte,"se 5 sono troppe una sola è poca".Il canone Rai? "Mi serve per lanciare la questione dell'evasione fiscale".Pensioni? Aumentare la flessibilità in uscita.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)