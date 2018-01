Renzi | escludo ipotesi larghe intese

Renzi : escludo larghe intese con Cav : 10.23 Renzi concorda con Berlusconi quando esclude "ipotesi di larghe intese " e poi -a Radio Capital-lo sfida: vuole abolire il Jobs Act? "Saran contenti gli imprenditori del Nord.Sai come lo votano" Prioritario, invece, per il segretario Pd, il sostegno alle famiglie: tre le ipotesi per "mettere più soldi nelle tasche delle famiglie". Ridurre la aliquote Irpef?Se ne parla ma,avverte,"se 5 sono troppe una sola è poca".Il canone Rai? "Mi serve ...

Renzi : Escludo patto con Berlusconi : 22.40 "E' assolutamente da escludere un patto post voto tra me e Berlusconi". Così il segretario del Pd Renzi,a Piazza Pulita Alla domanda su un'eventuale premiership a Gentiloni,Renzi risponde:"Il sistema elettorale rende la discussione sterile.Il candidato premier lo sceglie il presidente della Repubblica". Interviene sui casi Amazon e Ryanair:"Amazon e gli altri non sono il nostro problema Bezos è un genio. Non sono per Amazon, bisogna ...