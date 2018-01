Renzi deve sciogliere il Pd e fare il suo predellino

Perché l’andante adagio di Gentiloni deve essere messo a servizio del Pd (e di Renzi) : Non mi ha convinto il premier Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno. Non tanto nel merito di quello che ha fatto il suo governo. Ma sulla competizione in casa Pd. Infatti dopo aver ricevuto (dieci?) domande con inserito il pilota automatico che i sondaggi lo collocano al vertice del gradimento degli italiani – tra l'altro sono da verificare i metodi utilizzati e pesare il consenso praticamente in assenza di competitori è ...

Renzi : "Un ministro non deve autorizzare un pari grado" : "Permettetemi di abbracciare Pier Carlo Padoan, finito al centro di un vortice mediatico per aver detto una cosa banale: che il ministro dell'Economia non autorizza mai alcun ministro. Per forza: nessuno deve autorizzare un collega pari grado". Così Matteo Renzi nella sua enews commentando le parole di Padoan circa eventuali "autorizzazioni"...

**Banche : Renzi - Padoan? Ministro non deve autorizzare pari grado** : Roma, 19 dic. (AdnKronos) 'Permettetemi di abbracciare Pier Carlo Padoan, finito ieri al centro di un vortice mediatico per aver detto una cosa banale: che il Ministro dell'Economia non autorizza mai alcun Ministro. Per forza: nessuno deve autorizzare un collega pari grado'. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

I dubbi di Renzi sulla Boschi : ‘Si deve candidare ma deciderà il partito’ Video : Matteo #Renzi conferma la fiducia a Maria Elena Boschi [Video] ma, questa volta, con riserva. Intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, tra i diversi temi toccati il segretario Pd affronta quello dello scandalo #banche e del caso Banca Etruria. Ad una precisa domanda sulla necessita' che l’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio debba fare un passo indietro dalla vita politica, Renzi risponde testualmente: “A ...

Matteo Renzi difende la Boschi : 'Deve candidarsi'. Ma è preoccupato per il trend del Pd : ROMA Matteo Renzi sostiene che Maria Elena Boschi debba candidarsi alle prossime politiche, nonostante la polemica su Banca Etruria degli ultimi giorni. Il segretario del Pd si sofferma sulla crisi ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : dramma per Renzi - Pd KO (e il peggio deve arrivare) : Ultimi sondaggi politici elettorali (15 DICEMBRE 2017) – PD AI MINIMI, M5S CONTINUA A CRESCERE Le intenzioni di voto continuano ad essere impietose per il Partito democratico di Matteo Renzi: siamo sotto la soglia del 25%, al 24,1% per la precisione, con un trend che si preannuncia negativo. E c’è già chi parla di un Pd proiettato, da qui alle elezioni, verso il 20%, un risultato che sarebbe disastroso. M5S cresce invece di tre ...

"Grillo uccise - Renzi no" Il Pd si deve dissociare dal post dei Renziani : Il riferimento, ovviamente, è a due casi di cronaca molto conosciuti: il primo, recente, riguarda il convoglio affittato dal Pd per la campagna elettorale del leader dem; il secondo, invece, riguarda ...

Grillo uccise - Renzi no Il Pd si deve dissociare dal post dei Renziani : Di fake news in fake news, il dibattito politico in tempo di Avvento a quanto pare verterà sulla comunicazione in Rete. Nei giorni scorsi Matteo Renzi ha attaccato il Movimento Cinque Stelle (e la Lega Nord) per le bufale diffuse online da gruppi di simpatizzanti grillini. Neppure qualche ora dopo, però, il Pd è finito vittima delle sue stesse denunce. Ritrovandosi per qualche ora dall'altra parte della barricata. Una pagina facebook di ...

Naziskin - Renzi : condanne timide la politica non deve dividersi : Intimidazioni e provocazioni di segno fascistoide vanno respinti non solo dalla sinistra ma da tutta la comunità politica nazionale, senza eccezione alcuna. Su questi temi non si scherza'.

Anzaldi : Renzi deve recuperare lo spirito delle primarie : Onorevole Anzaldi, Renzi ha detto di non considerarsi un grande comunicatore. 'Sono incapace a comunicare, ho fatto molte più cose di quelle che ho comunicato', ma a suo dire stanno davvero così le ...

Sanità - ministro LoRenzin : l’Italia deve tornare a fare figli : “Vogliamo vivere in un Paese per vecchi?“: “Se in Italia non ricominciano a nascere i bambini, noi possiamo parlare per ore di politiche attive, ma non ci sarà più nessuno a cui vendere prodotti, e quindi i nostri negozi chiuderanno perché non ci saranno i clienti“: lo ha dichiarato oggi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in occasione del suo intervento alla Conferenza programmatica di Alternativa popolare a ...

Per salvare la sinistra Renzi deve superare il Pd con un salto alla Macron : La notizia falsa è vera. La smentita vera è falsa. Il quotidiano Repubblica ieri ha annunciato che Renzi chiude il Pd e fa Macron (una specie di "facce Macron" alla Alberto Sordi). Falso ma vero. ...

"È una cariatide politica"..."Deve elaborare il lutto". Di Battista e Di Maio all'attacco di Renzi : Matteo Renzi? "Ha ancora bisogno di elaborare il lutto". L'onda lunga della debacle del Pd in Sicilia spinge Luigi Di Maio a un nuovo affondo nei confronti del segretario dei dem, respingendo le critiche per aver rinunciato al confronto tv con lo stesso Renzi. "Ho preso atto - incalza Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera - di quello che era accaduto in Sicilia dove il Pd ha preso una batosta clamorosa. Forse Renzi ha ancora bisogno di ...

Renzi da Floris dopo la sconfitta in Sicilia e senza Di Maio : “Potrebbe essere premier - non deve scappare” : «Nei nostri sondaggi il Pd è al doppio di Forza Italia, lo scrivete? Puntiamo al 40%, chiederemo agli italiani: preferite Grillo o Berlusconi? Alle fine delle elezioni saremo la prima coalizione». Matteo Renzi si proietta verso la campagna elettorale e rilancia la sua sfida nello studio di Floris, a “diMartedì”, dove si presenta nonostante Luigi D...