Renzi | con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro

Vaccini - Salvini : “Con noi al governo via l’obbligo”. LoRenzin : “Per qualche voto gioca con la salute dei bambini” : “Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche“. Lo scrive su twitter il leader della Lega Matteo Salvini. A stretto giro arriva la replica della ministra uscente della Sanità Beatrice Lorenzin, che guida la lista Civica Popolare (alleata del Pd): “La Lega sui Vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza. La posizione ...