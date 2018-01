Renzi | Cav ha fallito prova di governo

Renzi : escludo larghe intese con Cav : 10.23 Renzi concorda con Berlusconi quando esclude "ipotesi di larghe intese" e poi -a Radio Capital-lo sfida: vuole abolire il Jobs Act? "Saran contenti gli imprenditori del Nord.Sai come lo votano" Prioritario, invece, per il segretario Pd, il sostegno alle famiglie: tre le ipotesi per "mettere più soldi nelle tasche delle famiglie". Ridurre la aliquote Irpef?Se ne parla ma,avverte,"se 5 sono troppe una sola è poca".Il canone Rai? "Mi serve ...

Al via campagna elettorale - una corsa lunga 65 giorni : Renzi si incunea tra Cav e M5S : Luigi Di Maio, soddisfatto per i sondaggi, continua il suo tour in Italia sottolineando l'alterità M5S con la 'vecchia politica' dei partiti. E ironizza sulle proposte elettorali di Silvio Berlusconi ...

Renzi nel caveau si gioca le urne : Chiamiamole anche "attenzioni" o "sollecitazioni". Prendiamo anche per buona l'ipotesi dell'interesse "tutto politico" per una banca che svolge un ruolo chiave nell'economia di un territorio. Ma c'è poco da fare: se tutto questo avviene all'ombra di Palazzo Chigi, in nome e per conto del premier o di un suo ministro di rango come Maria Elena Boschi, il confine ...

Renzi : "Lo Ius soli non si è fatto perché mancavano i numeri " : 'La legge sullo Ius soli non si è fatta perché in parlamento non c'erano i numeri. Il presidente del consiglio ha scelto di non mettere la fiducia per non mettere a rischio il governo in questo ...

Renzi : 'mai intese con Berlusconi'. Il Cav difende Putin : 'non ha manipolato' : Il segretario Pd: 'Mister spread sta ripromettendo le stesse cose del 1994 perché non le ha mai fatte'. Per il leader di Forza Italia Biden non è credibile -

Renzi : 'Mai un governo con Berlusconi'. Fake news : il Cav. difende Putin : Il segretario dem assicura che il Pd non farà un governo con Forza Italia, anche perché Berlusconi è come Mr Spread, sta ripromettendo le stesse cose del 1994 perche' non le ha mai fatte. Intanto il ...

Renzi in caduta attacca il Cav : "Non governo con Mr. Spread" : Uno dopo l'altro, anche a sinistra, stanno ammettendo che nel 2011 è stato compiuto un vero e proprio colpo di Stato . Lo stesso Romano Prodi ha ammesso che Silvio Berlusconi ha pagato per la sua ...

Renzi in caduta attacca il Cav : Non governo con Mr. Spread : Uno dopo l'altro, anche a sinistra, stanno ammettendo che nel 2011 è stato compiuto un vero e proprio colpo di Stato. Lo stesso Romano Prodi ha ammesso che Silvio Berlusconi ha pagato per la sua amicizia con il rais Muhammar Gheddafi. A ricostruire quelle trame che hanno portato lo Spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi a livelli record e le cancellerie europee, in combutta con l'allora presidente della Repubblica Giorgio ...

MEDIA & POLITICA/ Le strategie dietro 'l'onda nera' e i silenzi (del Cav) su Renzi : La campagna elettorale è ormai iniziata e i big della POLITICA cominciano a fare scelte e a usare strategie comunicative con obiettivi precisi.

Renzi : "Il voto alla sinistra radicale è un favore a Salvini-Cav" : "La sinistra è una cosa più grande di una sola persona e perciò se in un collegio votare per la sinistra radicale, significa fare un favore a Salvini o Berlusconi, penso che un elettore di sinistra ...

Che tempo che fa - dopo il Cav è il momento di Matteo Renzi : Domenica 3 dicembre, alle 20:35, su Rai 1, nuovo appuntamento con il talk di Fabio Fazio, "Che tempo che fa". Il padrone di casa, dopo

Raccolta diffeRenziata : nuove regole - multe e raccolta pure spine - cavi - chiavette USB da 2018 : Ecco cosa cambia nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Aziende chiamate ad adeguarsi alle nuove regole dal 15 agosto 2018.

Raccolta diffeRenziata chiavette USB - cavi prolunghe - spine e accessori al via da 2018 per RAEE : Ecco cosa cambia nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Aziende chiamate ad adeguarsi alle nuove regole dal 15 agosto 2018.

Renzi - dilemma Di Maio-Cav è panzana : (ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il dilemma su chi scegliere tra Di Maio e Berlusconi "è uno dei tanti fenomeni di disinformazione, il tentativo neanche troppo mascherato di raccontare che c'è un nuovo ...