Renzi | Berlusconi abolisce Jobs act? Sarà contento il Nord-est

Renzi : mai al governo con Berlusconi - alla prova del governo ha fallito : Il segretario del Pd annuncia che sul fronte delle regionali si sta lavorando ad un accordo con Grasso. E sul fronte nazionale spiega: 'l'obbiettivo è quello di mettere più soldi nelle tasche delle ...

Renzi : 'Berlusconi? Con lui persi 500 mila posti di lavoro' : 'Berlusconi quando ha governato ha perso 500mila posti, bisognerebbe fare il fact cheching'. Lo ha detto Matteo Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. 'Problema non è rivedere le tipologie ...

Berlusconi : "Renzi forza la realtà" : 9.45 "La campagna elettorale spinge gli avversari a cambiare modo di comunicare. Ieri ho detto che le dichiarazioni di Renzi sono stupidaggini, perché è una forzatura della realtà. La sinistra ha lasciato disoccupazione più alta, più debito pubblico,più pressione fiscale e più migranti.Cosi Berlusconi a Radio 1. Sulla Fornero ribadisce:cancellare parti inique.Jobs Act?Va abolito perché ha dato una spinta provvisoria solo per i contratti a ...

Lavoro - Berlusconi : 'Via il jobs act'. Renzi : 'Sarà contento il nordest' : "Sarà contento il nordest, il mondo produttivo - è la replica a stretto giro di Matteo Renzi a 'Circo Massimo' su Radio Capital - vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del ...

Matteo Renzi a Circo Massimo : "Mai al governo con Berlusconi". Stoccata a Luigi Di Maio : "Europeista a giorni alterni" : Mai al governo con Silvio Berlusconi. Parola di Matteo Renzi, che ospite di Massimo Giannini a 'Circo Massimo', risponde "assolutamente sì" alla domanda 'Si può dire che non ci saranno larghe intese con Berlusconi?'"Anzi voglio dire ai cittadini che più voteranno centrosinistra e Partito democratico più lo spettro, il rischio, della grande coalizione non ci sarà", ha aggiunto il segretario del Pd intervenendo ...

Renzi dalla Gruber : l'antiberlusconismo è finito : Ambiguo nei confronti di Silvio Berlusconi, di cui ha sminuito il ruolo politico di "pericolo per la democrazia", virando piuttosto sulla figura del "nemico numero uno" per l'economia italiana. Poche ...

Renzi : “Sfida tv con Berlusconi e Di Maio? Ci vengo anche a piedi. Il primo accetta - il secondo trova una scusa” : Ospite di Otto e Mezzo (La7), il segretario del Pd, Matteo Renzi, si dichiara pronto a un confronto televisivo con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. E sottolinea: “Io ci vengo anche a piedi. Portiamo tutti le nostre tabelle e ciascuno fa vedere dove sono le coperture finanziarie delle proprie proposte. secondo me, Berlusconi verrà. Di Maio troverà qualche ...

Renzi : 'Berlusconi è un pericolo per l'economia' : Io non ho mai detto che Berlusconi è pericolo per la democrazia, ma è uno straordinario pericolo per l'Economia ' . Rispetto a un possibile confronto tv 'sono disponibile. Berlusconi viene, Di Maio ...

Renzi : «Boschi sarà candidata in più posti. Berlusconi un pericolo per l'economia» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

Elezioni - Renzi annuncio in tv : «Berlusconi ha combinato meno di quello che avrebbe potuto fare» : «Il sottosegretario Boschi si candiderà in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò a Firenze, in Lombardia e Campania, lo stesso faranno gli...

