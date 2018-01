Renzi | ' Abolire Jobs Act? Sarà contento il Nord Est No larghe intese'

Salvini : se andremo al governo aboliremo l'obbligo vacicnale. LoRenzin : non si gioca con la salute : La ministra : "La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell'estremismo dell'incompetenza"

Jobs Act da abolire : lo promette Berlusconi : “Troppi contratti a termine”. Renzi : “Lui ha fallito la prova di governo” : aboliremo il Jobs Act. La promessa non viene da sinistra, ma la pronuncia Silvio Berlusconi. “I dati sull’occupazione giovanile – dice a Radio Anch’io, su Radio1 Rai – riguardano soprattutto i contratti a termine, con noi al governo toglieremo il Jobs act che ha dato spinta solo ai lavori a scadenza”. Il tema del lavoro, a sorpresa, accende il duello rusticano, anche se a distanza, tra il leader di Forza ...

Michele Santoro/ Il conduttore di "M" : "Renzi vuole abolire il canone Rai? Proposta allucinante" : Michele Santoro: il giornalista torna giovedì su Rai Tre con M, un programma in cui parlerà di politica attraverso l'attualità della cronaca. Intanto dice la sua sui vari protagonisti e...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni - Renzi : “Abolire tasse universitarie? È una proposta scritta da Grasso ma pensata per Di Maio” : “La proposta di Grasso di abolire le tasse universitarie? Non sono d’accordo, perché è un favore ai ricchi e ai fuoricorso. E’ una norma scritta da Grasso, ma pensata per Di Maio“. Così a Otto e Mezzo (La7) interviene il segretario del Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il Pd ha una bella squadra, metterà dei candidati di grande qualità. Vogliamo misurare la squadra che abbiamo messo in campo con quella degli ...

Matteo Renzi si candida al Senato : rinnega se stesso - non voleva abolire Palazzo Madama? : voleva abolirlo attraverso quel referendum che ha perso e che gli è costato la carriera politica. Provocazione estrema nei confronti degli elettori o trasformismo estremo? Gli elettori, forse, ...

"Renzi vuole abolire il canone? Proposta demenziale - così la Rai diventerà il servizio dei politici". Il presidente dell'Upa a Prima : "demenziale, confusa, contraddittoria, demagogica, elettoralistica". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, l'associazione che raggruppa i grandi utenti pubblicitari, definisce la Proposta avanzata dal segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il canone Rai. In un'intervista a Prima Comunicazione spiega: "Sono stupefatto dell'accanimento che Renzi ha mostrato e continua a mostrare nei confronti della Rai come se fosse roba ...

Rai - Sassoli (Upa) - demenziale progetto Renzi Abolire canone : Dichiaro subito di credere al valore del servizio pubblico tanto più in un mondo mediatico e della comunicazione sempre più confuso e difficile da interpretare. Un servizio pubblico che va molto ...

Rai - Sassoli (Upa) - demenziale progetto Renzi Abolire canone : Roma, 6 gen. (askanews) I grandi utenti pubblicitari bocciano senza appello la proposta del segretario Pd Renzi di togliere il canone e di fare sostanzialmente della Rai una televisione commerciale. ...

Perché la proposta di Renzi di abolire il canone Rai è sbagliata : E questo come potrebbe essere compatibile con il contratto di servizio della Rai? Inoltre, mentre il ministro dell'Economia, un giorno sì e l'altro pure, promette di privatizzare le aziende pubbliche,...

Renzi vuole abolire il canone Rai? Ecco cosa c'è dietro le sue promesse elettorali : L'ipotesi di Bobo di risparmiare sull'odiata tassa è subito vista in un contesto più ampio da sua moglie: solo un modo per farci vedere più pubblicità, anche se gratis. 6 gennaio 2018 Diventa fan di ...

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ “Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni” : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:40:00 GMT)

"Matteo Renzi vuole abolire il canone Rai" : Matteo Renzi starebbe pensando di abolire il canone Rai. In un articolo pubblicato su Repubblica, Tommaso Ciriaco riferisce infatti un retroscena che vede il segretario del Pd pronto a proporne l'eliminazione: ...

Canone Rai - da Renzi il primo colpo della campagna elettorale : “Brutta tassa - la aboliremo”. Calenda. “Presa in giro” : “La tv pubblica deve essere un diritto dei cittadini”. Per questo quella “brutta tassa” che è il Canone Rai va abolita. E’ il mantra alla base della prima mossa firmata da Matteo Renzi in campagna elettorale. Secondo La Repubblica, il segretario intende avanzare la proposta nella prossima direzione del Partito Democratico. Una mossa popolare studiata per rilanciare la corsa elettorale dei dem e per indicare al suo ...