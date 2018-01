Renault Nissan Mitsubishi - Nasce Alliance Ventures | un miliardo di dollari per la ricerca

Renault-Nissan - “un miliardo di dollari per le auto del futuro” : Il gruppo Renault-Nissan, insieme a Mitsubishi, ha in programma di investire un miliardo di dollari nei prossimi cinque anni, per creare start-up in grado di realizzare veicoli “di nuova generazione”. Che sfruttino tecnologie quali guida autonoma, connettività, intelligenza artificiale, e siano in grado di sviluppare batterie di nuova concezione per veicoli elettrici. Lo ha annunciato il numero uno del gruppo franco-nipponico, Carlos ...