Reggio Calabria | la Cisl a ranghi compatti per Annamaria Furlan

Maltempo Reggio Calabria : attivata l’Unità di Crisi per fronteggiare le criticità : In relazione agli eventi meteorologici avversi di particolare intensità che nella prima mattinata di oggi hanno interessato, in particolare, la Calabria ionica, è stata istituita, presso la Sala della Protezione Civile del Palazzo del Governo, l’Unità di Crisi al fine di fronteggiare le criticità derivanti dal Maltempo e coordinare gli interventi. Alla riunione hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, ...

Ultime ore di Maltempo all’estremo Sud : piogge torrenziali tra Messina e Reggio Calabria - fiumi in piena e temperature in aumento [FOTO] : 1/16 ...

Reggio Calabria - pullman si ribalta su A2 : 15 feriti : Un pullman diretto in Sicilia si è ribaltato all'alba allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria): 15 i feriti, 2 donne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 6 circa di oggi, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 di Villa San Giovanni (RC), quando un pullman della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e diretto a Catania si è ribaltato sul fianco sinistro. Al momento sono state ...