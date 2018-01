Regeni | Maha Abdelrahman e la “ricerca partecipata” sotto la lente dei pm | come si è

Giulio Regeni : chi è Maha Abdelrahman - la tutor di Cambridge che seguiva le sue ricerche in Egitto : Una lunga esperienza di ricerca sul campo nell’ambito delle scienze politiche e della sociologia, numerose consulenze con prestigiose organizzazioni internazionali quali Oxfam e Unicef e una posizione da professore associato all’American University del Cairo, poi lasciata per l’Università di Cambridge. Maha Abdelrahman è un’accademica egiziana e vanta una carriera di lungo corso. Tuttavia, per le persone al di fuori del piccolo mondo di studiosi ...