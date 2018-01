Real Madrid | la squadra attacca Zidane

MAURO ICARDI AL Real MADRID?/ La clausola rescissoria la chiave per la permanenza : MAURO ICARDI al REAL MADRID? “Visite mediche già effettuate”, ma Inter e giocatore discutono del rinnovo. Le ultime notizie di calciomercato sul capitano nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 23:50:00 GMT)

Real Madrid - le Merengues puntano su Hazard : Real Madrid, le Merengues puntano su Hazard Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Hazard – Eden Hazard potrebbe essere il vero obiettivo del Real Madrid per il mercato invernale o in alternativa per quello estivo. L’ANTICIPAZIONE DI AS Come riporta il quotidiano sportivo spagnolo AS, il club campione d’Europa e del mondo è da tempo in contatto ...

Real Madrid - Zidane sulla graticola : conferenza stampa tesissima! : Per la stampa spagnola una delle conferenze piu’ tese da quando Zinedine Zidane allena il Real Madrid. Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno della Coppa del Re, in casa contro il Numancia (3-0 all’andata per i blancos), il francese analizza il momento difficile della sua squadra precipitata a -16 dal Barcellona. Detto che lui e i suoi ragazzi hanno “una partita da onorare per chiudere a meglio il discorso ...

Inter - Icardi visite mediche con il Real Madrid? Arriva la smentita totale : Inter, Icardi visite mediche con il Real Madrid? Arriva la smentita totale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Icardi visite mediche- Come riporta “Sportmediaset”, è Arrivata la secca smentita sulla notizia riportata dai colleghi di “Daily Express” su Mauro Icardi. Di fatto, il portale inglese affermava che l’attaccante ...

“Icardi-Real Madrid - effettuate le visite mediche” : bomba o realtà? Tutti i dettagli : Le notizie che arrivano dall’estero non lasciano tranquilli i tifosi dell’Inter. In Inghilterra e in Spagna si continua a parlare di un imminente trasferimento di Mauro Icardi al Real Madrid già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, l’attaccante argentino sarà il grande colpo di Florentino Perez per rinforzare la rosa di Zidane e per ‘rispondere’ all’acquisto di ...

Novità Real Madrid : si potrà pagare un tour del Bernabeu con i Bitcoin : Real Madrid Bitcoin, le "Merengues" a partire dalle prossime settimane permetteranno di pagare il tour del Bernabeu con la criptovaluta. L'articolo Novità Real Madrid: si potrà pagare un tour del Bernabeu con i Bitcoin è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ANTONIO CASSANO/ Dalla fame al Real Madrid : quel rapporto mai sbocciato del tutto con la nazionale : ANTONIO CASSANO si è raccontato in un'intervista alla televisione francese, parlando della sua difficile adolescenza, della svolta e dell'amara esperienza con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:50:00 GMT)

Cassano : Il mio rammarico più grande è stato lasciare il Real Madrid : Ormai è un ex giocatore, anche se avrebbe potuto calcare ancora i campi di serie A. Del resto il Verona lo aveva ingaggiato, ma è stato lui a mollare, dopo pochi giorni di preparazione estiva. Stiamo parlando di Antonio Cassano, il fantasista di Bari Vecchia. Intervistato dall'emittente francese Canal Plus ha parlato del rimpianto più grande della sua carriera: "Ciò di cui mi pento di più è l'addio al Real ...

Real Madrid - che flop : solo un pari con il Celta Vigo : ora anche il 4° posto è a rischio : Continua a deludere il Real Madrid. Nel posticipo della 18^ giornata della Liga spagnola, i ‘Blancos’ non sono andati oltre il pareggio a Vigo contro il Celta. Un gran pallonetto di Wass porta avanti i galiziani, ma in due minuti Bale ribalta il risultato portando la squadra di Zidane sul 2-1. A otto minuti dalla fine, dopo un rigore fallito da Iago Aspar, Maxi Gomez firma di testa la rete del defintivo 2-2. Un punto che serve a poco ...

Celta Vigo Real Madrid 1-2 LIVE : Keylor Navas para un rigore a Iago Aspas : Celta Vigo-Real Madrid 1-2 33' Wass (C), 36' Bale (R), 38' Bale (R) FORMAZIONI UFFICIALI Celta Vigo (4-3-3) : Blanco; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny Castro; Wass, Radoja, Hernandez; Aspas, M. ...

Partita Celta Vigo VS Real Madrid analisi - pronostico e streaming 1080p (Calcio) : ...perchè penso che il Real Madrid non può permertersi di perdere ulteriori punti rispetto alle squadre che ci sono davanti quindi le due partite che ha saltato per giocare e vincere la coppa del mondo ...