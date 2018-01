Razer Phone - arriva il supporto HDR e Dolby Digital Plus 5 1 su Netflix

Project Linda trasforma in un notebook il potente Razer Phone - che presto sarà marchiato Netflix : Razer tiene alta l'attenzione su Razer Phone, presentato qualche tempo fa, annunciando alcune novità che lo riguardano al CES di quest'anno, novità che, come vedremo, lo rendono ancora più allettante. L'articolo Project Linda trasforma in un notebook il potente Razer Phone, che presto sarà marchiato Netflix è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer su Razer Phone : problemi vari - factory image e giochi ottimizzati : problemi a sensore per le impronte digitali, display e fotocamera per Razer Phone: azienda avvisata, ma ancora non si vedono soluzioni (ma nel frattempo arrivano le factory image). L'articolo Razer su Razer Phone: problemi vari, factory image e giochi ottimizzati è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

TWRP ora supporta Razer Phone - Xiaomi Redmi 5 - Redmi 5 Plus e altri : TWRP, la famosa custom recovery, ha introdotto il supporto a 11 nuovi dispositivi, tra cui Razer Phone, Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus. L'articolo TWRP ora supporta Razer Phone, Xiaomi Redmi 5, Redmi 5 Plus e altri è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone Lo screenshot come si fa ? : Razer Phone come si fa lo screenshot il modo più semplice per catturare la schermata del tetefono Android Razer Phone guida con le istruzioni La soluzione migliore per catturare screenshot Razer Phone in modo semplice e veloce. La procedura per fare screenshot su Razer Phone e catturare immagine della schermata. La guida di oggi vi …

Razer Phone si aggiorna con miglioramenti per audio e fotocamera : Razer Phone, lo smartPhone per il gaming, si appresta a ricevere un aggiornamento che porterà importanti miglioramenti per audio e fotocamera. L'articolo Razer Phone si aggiorna con miglioramenti per audio e fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone in vendita sul 3Store. Ecco le offerte : Con l’evolversi della tecnologia e l’aumentare della capacità hardware di uno smartPhone, sempre più aziende tendono a proporre dispositivi innovativi più potenti e dedicati a determinati ambiti. Fra queste troviamo Razer che recentemente ha presentato il suo smartPhone Android chiamato Razer Phone. Questo dispositivo, dedicato per lo più al settore gaming, offre un’ottimo gameplay dei giochi sul Google Play Store con ...

Razer Phone arriva in Italia - ancora una volta sarà un’esclusiva di Tre : Razer Phone arriva anche in Italia, solo con Tre che lo propone in abbinamento a un'offerta molto competitiva a un prezzo interessante. L'articolo Razer Phone arriva in Italia, ancora una volta sarà un’esclusiva di Tre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Far surriscaldare Razer Phone non sarà cosa semplice - parola di JerryRigEverything (video) : Dopo il test di durabilità su Razer Phone, JerryRigEverything ne saggia la facilità di riparazione con un disassemblamento completo L'articolo Far surriscaldare Razer Phone non sarà cosa semplice, parola di JerryRigEverything (video) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone più solido di Nextbit Robin? La risposta arriva da JerryRigEverything : Il clamore suscitato da Razer Phone ha attirato il "solito" JerryRigEverything, che ne ha messo alla prova la qualità costruttiva L'articolo Razer Phone più solido di Nextbit Robin? La risposta arriva da JerryRigEverything è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone : ecco perchè manca l’ingresso jack audio da 3 - 5mm : Il CEO di Razer ha deciso di spiegare una volta per tutte quali sono i motivi per cui Razer Phone non ha la presa jack audio da 3,5mm L'articolo Razer Phone: ecco perchè manca l’ingresso jack audio da 3,5mm è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone : in arrivo vari aggiornamenti per migliorare la fotocamera : Il CEO di Razer ha annunciato che gli ingegneri dell'azienda stanno lavorando a vari aggiornamenti per migliorare la fotocamera di Razer Phone L'articolo Razer Phone: in arrivo vari aggiornamenti per migliorare la fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Hammerhead USB-C : ecco gli auricolari per il Razer Phone : Si chiamano Razer Hammerhead USB-C e sono gli auricolari ufficiali del Razer Phone. ecco le loro feature principali L'articolo Razer Hammerhead USB-C: ecco gli auricolari per il Razer Phone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Razer Phone : l’intrattenimento mobile definitivo : Il primo schermo UltraMotion™ a 120 Hz al mondo, tecnologia audio Dolby Atmos® e prestazioni mostruose per lo smartPhone Android di Razer Razer™, leader mondiale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Phone, uno smartPhone Android dotato di tecnologie audio-video rivoluzionarie e potenza estrema per portare l’intrattenimento personale a un livello superiore. Il primo device della divisione mobile dell’azienda, offre un display fenomenale, audio ...

Razer Phone verrà venduto nei Microsoft Store : Microsoft vuole tornare a farsi sentire nel settore mobile vendendo nei suoi negozi fisici il nuovo Razer Phone. Ecco tutti i dettagli. Windows è il sistema operativo per eccellenza dei videogiocatori. Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di osservare che la più alta percentuale di colore che utilizzano Steam (disponibile su tutti gli OS) hanno o Windows 10 o Windows 7. Il motivo di ciò è semplice: gli OS di casa Microsoft hanno una maggiore ...