Raggi | torna la luce a parco Colli d’oro | ora la messa in sicurezza

Raggi : torna la luce a parlo Colli d’oro - ora la messa in sicurezza : Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto così sui suoi personali profili social: “C’e’ una bella novità per i cittadini del municipio XV.... L'articolo Raggi: torna la luce a parlo Colli d’oro, ora la messa in sicurezza su Roma Daily News.

Milan - Yonghong Li : 'Onoriamo la maglia. Tutti lavorino assieme per Raggiungere i risultati e tornare grandi' : Nel periodo più tragico del Milan, si fa sentire il presidente Yonghong Li . Lo fa con una rara lettera aperta, in cui premette: 'In occasione di queste festività, vorrei innanzitutto ringraziare ...

Tornata sulla terra la Soyuz di Paolo Nespoli. L’atterRaggio - fase per fase : È stato il secondo ad uscire dalla navicella spaziale. Paolo Nespoli, astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea, alle 10 di questa mattina ha iniziato a respirare aria pura, dopo 139 giorni in orbita. Le squadre di recupero, subito intervenute, avevano dapprima supportato, nell’uscita, il comandante russo Sergeij Rijazanskij (poiché seduto...

Paolo Nespoli è tornato sulla Terra. Le immagini dell'atterRaggio : Il paracadute aperto, la Soyuz che scende a grande velocità, poi l'impatto. Paolo Nespoli è rientrato a Terra, nelle steppe de Kazakistan, segnando la conclusione della sua lunga missione in orbita durata quasi cinque mesi. Con Nespoli a bordo della Soyuz ci sono l'astronauta della Nasa Randy Bresni

Sta tornando sulla terra la Sojuz di Paolo Nespoli. L’atterRaggio - fase per fase : Nella steppa ricoperta di neve del Kazakhstan, sta atterrando la navicella Sojuz MS 05. L’impatto con il terreno è previsto per le 9.38 (ora italiana) di questa mattina: a bordo della navicella vi sono i tre cosmonauti della “Spedizione 52 - 53” della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Sul sedile di destra della Sojuz, con la bandierina ital...

L’astronauta Paolo Nespoli torna sulla Terra : ecco la diretta streaming dell’atterRaggio in Kazakistan [LIVE] : Oggi, 14 dicembre 2017, è il giorno del rientro di Paolo Nespoli: L’astronauta italiano ESA, alla sua terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, rientra a bordo della navetta Soyuz, dopo avere trascorso circa cinque mesi (139 giorni) nello spazio, impegnato in innumerevoli esperimenti scientifici Partito il 28 luglio scorso, si conclude per Paolo Nespoli la missione Vita (Vitality, Innovation, Technology and Ability) dell’Agenzia ...

M5S - Roberta Lombardi torna in Campidoglio : faccia a faccia con l'ex nemica Raggi : Roberta Lombardi è tornata in Campidoglio. La deputata del M5S, candidata alla Regione, si incontra con la sindaca Virginia Raggi. L'appuntamento fa parte del tour in giro per il Lazio nelle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Nadia Fanchini - la forza e il coRaggio di tornare ancora una volta : Per il primo weekend dell’anno sarà protagonista la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Lake Louise, questa sera in discesa, sarà al cancelletto di partenza anche Nadia Fanchini, tornata nuovamente sugli sci dopo l’infortunio della scorsa stagione all’omero. Un’altra operazione, l’ennesima della carriera della nativa di Lovere e che le ha tolto la possibilità di partecipare ai Campionati del Mondo di St.Moritz. ...

La vita in un centro antiviolenza : dove le donne trovano il coRaggio di tornare libere : ROMA - Una scarpetta lasciata sul pavimento del corridoio cattura lo sguardo. Un sussulto di allegria il bimbo che interrompe il suo gioco e “ciao!” dice, con una voce così piccola, forte, da rendersi megafono di tutta la...

Torna Influweb : l’innovativo sistema di monitoRaggio dell’influenza : Si avvicina l’inverno, calano le temperature, le persone iniziano a starnutire e a provare i primi sintomi di raffreddore, febbre e tosse. I segnali sono evidenti: sta per arrivare la stagione influenzale. A metà novembre l’Istituto Superiore di Sanità ha avviato la consueta campagna di prevenzione tramite vaccino e lunedì 13 novembre sono ripartiti gli aggiornamenti di Influweb, il sistema di monitoraggio partecipativo via web ...

Ostia - Raggi : “Abbatteremo il lungomuro - 50% spiagge libere. Roma torna ad affacciarsi sul mare” : “Roma torna ad affacciarsi sul mare in maniera pulita e legale. Restituiremo il mare ai cittadini di Ostia e della Capitale: il 50% delle spiagge sarà libero“. Queste le parole del sindaco capitolino Virginia Raggi, nel corso di una conferenza in cui è stato presentato il Pua (piano di utilizzazione degli arenili), alla quale hanno partecipato anche il prefetto Domenico Vulpiani, nominato commissario del X Municipio dopo lo ...

Ostia : Raggi - torna a respirare : (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Una Ostia completamente rinnovata entro la consiliatura Raggi col 50% di spiaggia libera, l'abbattimento del Lungomuro da parte dei consorzi, la tutela e la riqualificazione ...