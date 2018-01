: Qwant, il motore di ricerca che tutela la tua #Privacy - PrivacyIntel : Qwant, il motore di ricerca che tutela la tua #Privacy - zazoomblog : #Qwant il motore di ricerca che tutela la tua privacy #Qwant, #il #motore #di #ricerca #che #tutela #la #tua ... - LazZecca : Arrivato anche in Italia il nuovo motore di ricerca che rispetta la privacy. - rico6868 : @DavidPuente Peccato, non uso più Google come motore di ricerca. Uso Qwant o DuckDuckGo Non è lo stesso, per fortuna. -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) 2 Se dico Internet, dico #Google. Il colosso americano detiene praticamente il monopolio delle query sul web. In Europa, per esempio, il 97% delle ricerche online passa attraverso questo, a cui ormai, sotto forma di nostri dati personali, milioni di informazioni che rappresentano ormai il capitale su cui si basano i suoi affari. C’è da dire, però, che grazie ai suoi algoritmi che ci “profilano” con estrema cura VIDEO, Google ricambia l’intrusione nella nostracon risposte molto puntuali, vicine ai bisogni e ai gusti personali. Anche a costo di svelargli un po' troppo di ciò che siamo, ci offre per esempio molti servizi integrati come playlist musicali, video, social che lo rendono praticamente invincibile ai nostri occhi. Però esistono, ed è solo un bene sia per gli utenti privati sia per le aziende, diverse alternative al colosso di ...