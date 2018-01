PSVITARilasciato SDLPoP Vita v1 3b mod by rsn8887

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Se Prince of persia è un vecchio ricordo sui vecchi home computer Commodore/Dos, lo sviluppatoredal codice sorgente di usineur ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 1.3b MOD.è il port del vecchio Prince of Persia un gioco di piattaforme fantasy, originariamente sviluppato da Jordan Mechner e pubblicato nel 1989 per l’Apple II,ed ha rappresentato un grande passo avanti nella qualità dell’animazione visto nei videogiochi. Dopo la versione originale dell’ Apple II, Prince of Persia è stato sviluppato su una vasta gamma di piattaforme. Il gioco è riuscito a sorprendere e affascinare il giocatore nonostante sia a prima vista, ripetitivo.Ambientato nell’antica Persia,il sultano sta combattendo una guerra in una terra straniera, il suo nemico Jaffar, un mago, prende il potere. L’unico ostacolo al trono di Jaffar è la ...