Pronto a candidarmi Padoan prende il seggio per conto dei poteri Ue

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Roma - I suoi amici lo vedevano già in Lussemburgo in una non precisata istituzione europea. Oppure di ritorno a Parigi, da docente universitario più che all'Ocse dove ha già svolto una parte importante della sua carriera. Troppo facile. Infatti Pier Carlo(nella foto) ha spiazzato tutti. Domenica ha fatto capire che di fronte a un'offerta di candidatura valuterebbe il da farsi. Ieri, per non correre il rischio di apparire troppo timido, il ministro dell'Economia ha rafforzato il messaggio: «Ci sono stati dei colloqui e mi sono reso disponibile. Sono disponibile». E lo stesso Renzi ha confermato di avere «proposto» adi mettersi in lista.Quindi è certo, sarà un candidato un po' reticente del Pd, deludendo i tanti che dentro Leu lo consideravano, non a torto, un membro d'onore del partito old style, ...