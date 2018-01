Prevenire l’emicrania con un’iniezione mensile | arriva il nuovo farmaco senza effetti

: RT @emrysbhu: Cefaly: l'alternativa ai farmaci per prevenire l'emicrania approvata dall'Fda - greenMe - Luna_Cip : RT @emrysbhu: Cefaly: l'alternativa ai farmaci per prevenire l'emicrania approvata dall'Fda - greenMe - emrysbhu : Cefaly: l'alternativa ai farmaci per prevenire l'emicrania approvata dall'Fda - greenMe -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Sviluppato unin grado digli attacchi di emicrania: la Food and Drug Administration statunitense potrebbe approvare il medicinale entro il primo semestre dell’anno. E’ in arrivo una nuova classe di anticorpi monoclonali, gli inibitori del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (Cgrp), un neurotrasmettitore prodotto dai neuroni nel cervello: studi hanno dimostrato che i livelli di Cgrp aumentano durante gli attacchi di emicrania e si riducono dopo il trattamento con i triptani, motivo per cui la terapia dà sollievo al paziente. I nuovi anticorpi, il primo dei quali si chiama erenumab, grazie a un’iniezione, sono in grado di ridurre gli attacchi di emicrania nel 60% dei malati,avversi. I partner che producono ilmedicinale, Novartis e Amgen, sperano che il via libera negli Usa arrivi nei primi 6 ...