Porsche | un 2017 da record Aspettando l’elettrica pura Mission E

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Non un anno banale per, quello appena passato. La filiale italiana del Cavallino di Stoccarda ha appena archiviato una stagione, con 5.534 auto consegnate ai clienti del nostro Paese: oltre il 7% in più rispetto al 2016. A ben vedere, l’apice di un trend virtuso che dal 2013 ha visto le vendite crescere complessivamente dell’80%. La parte più sostanziosa del “bottino” italiano la casa tedesca la deve alla Macan, venduta in 2.640 “pezzi” (+4%). Al secondo posto si è piazzata con 938 pezzi (+2%) l’immarcescibile 911, di cui nelè stata costruito il milionesimo esemplare. Terza piazza per la Cayenne con 848 immatricolazioni, il 27% in meno rispetto al 2016: il suv premium ha pagato l’arrivo della nuova generazione, in rampa di lancio in questi mesi. Ma rimane comunque un punto di riferimento, visto che dal 2002 ne sono ...