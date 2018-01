Popolari | De Benedetti al telefono | ' Renzi ha detto che decreto passa'

Decreto banche Popolari - De Benedetti sapeva in anticipo? "Renzi mi ha detto che si fa" : L’indagine per insider trading fu avviata tre anni fa su segnalazione della Consob che aveva evidenziato plusvalenze e movimentazioni anomale sui titoli.

