Pokémon GO non funzionerà più su iPhone senza iOS 11 dal 28 febbraio | ecco perché

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Davvero una doccia fredda per una buona fetta di giocatori diGO in possesso di unquella di oggi 10 gennaio. Tutti coloro che hanno a disposizione un melafonino non aggiornato ad iOS 11, vuoi per limitazioni software vuoi per scelta personale, non potranno più giocare al noto titolo mobile da fine, più esattamente dal giorno 28 quando sarà rilasciato un aggiornamento ad hoc "limitante". Chi è realmente interessato dal corposo cambiamento e per quale motivo Niantic ha ufficialmente annunciato la triste novella?In assolutoGO nonpiù su5,5C, iPad di quarta generazione , iPad di terza generazione, iPad Mini e iPad 2 ossia su tutti quei dispositivi per cui Apple ha tagliato a monte il supporto software a partire da questo settembre ossia dall'aggiornamento iOS 11. Per tali esemplari non c'è alcuna speranza mentre tutti gli ...