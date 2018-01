: Planet Mobile Italia cerca nuovi redattori - planetmobileblg : Planet Mobile Italia cerca nuovi redattori -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)è alla ridiche dedichino il loro tempo alla scrittura diarticoli su uno o più argomenti. Ecco i dettagli Dicono che l’universo sia infinito e che le idee si perdano nello spazio immenso delle nostre menti che navigano nell’universo per trovare le proprie dimore. Per soddisfare questo principio, le mie idee hanno sentito la necessità di appoggiarsi su un posto fisso per poter essere lette ed apprezzate da tutti. Io mi chiamo Alessandro Perrone e sono l’ideatore di. Prima di tutto, cos’è? Si tratta di un blog creato con lo spirito di comunicare notizie relative al mondo della telefonia, e non solo, in modo diverso da tutti gli altri. Infatti, le nostre notizie non si limitano a comunicarvi l’accaduto, mano di farvi entrare dentro e vivere cos’è realmente successo con uno stile di ...