Pitti Uomo 93 | gli eventi da non perdere il 10 gennaio

Evoluzione a Pitti Uomo - il piumino del futuro è Herno Laminar : Roma, 10 gen. (askanews) - Il know how tecnologico, le grandi innovazioni sviluppate e testate in anni di studi applicati al prodotto, i tessuti altamente performanti si fondono per il 93° Pitti ...

Pitti Uomo 2018 a Firenze : tante novità e curiosità : ... che viaggia, si muove di continuo, pur mantenendo la sua eleganza e il suo stile inconfondibile, che varia dal classico, con un richiamo, per certi versi, al mondo vintage, al moderno, fino ad ...

La festa dello stile è il Pitti Uomo : È un po’ come le feste comandate, non si possono saltare. Con il doppio vantaggio che i parenti si lasciano a casa e gli eccessi delle feste si smaltiscono in quattro giorni saltando da un padiglione all’altro. È il Pitti Uomo, la piattaforma internazionale di riferimento per la moda maschile che, dal 9 al 12 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze, coinvolge ogni anno oltre 30 mila visitatori da tutto il mondo, aprendo così la stagione con le ...

Pitti Uomo 93. Velluto - casual with a twist : La 93 esima edizione dell’esposizione della moda maschile parte con un salone da record: 1230 aziende – quasi la metà straniere – che espongono le novità e le tendenze per il prossimo inverno. Il novantatreesimo Pitti parte con progetti ed eventi speciali: dalla riapertura dello spazio Gucci trasformato in “Gucci garden” – boutique con pezzi esclusivi e ristorante affidato alla supervisione (stellata) dello chef Massimo ...

Trenitalia - a Pitti Uomo con La Freccia Fashion : (Teleborsa) - Esce il nuovo numero de La Freccia Fashion in occasione di Pitti Uomo 93, l'edizione invernale 2018 dei Saloni fiorentini dedicata al rapporto fra moda e cinema. Lo speciale, in formato ...

Trenitalia - a Pitti Uomo con La Freccia Fashion : Esce il nuovo numero de La Freccia Fashion in occasione di Pitti Uomo 93 , l'edizione invernale 2018 dei Saloni fiorentini dedicata al rapporto fra moda e cinema. Lo speciale, in formato extralarge, ...

Pitti Uomo 93 - va in scena l'avanguardia in connubio con la tradizione Made in Italy : (Teleborsa) - Pitti Uomo 93 ha preso il via stamattina 9 gennaio 2018, a Firenze, con la consueta cerimonia d'inaugurazione , ospitata dalla nuova sede della camera dei Commercio. Grande folla all'...

Pitti Uomo 93 - va in scena l'avanguardia in connubio con la tradizione made in Italy : Pitti Uomo 93 ha preso il via stamattina, a Firenze, con la consueta cerimonia d'inaugurazione , ospitata dalla nuova sede della camera dei Commercio. Grande folla all'ingresso dell'evento più atteso ...

Pitti Uomo al via a Firenze : fra cinema e nuove tendenze : È un periodo di grande fermento nel mondo della moda maschile, che sta vedendo crescere in maniera esponenziale l'interesse da parte di marchi e stilisti più rinomati. Le ultime analisi parlano di un ...

Pitti Uomo 93 : gli eventi da non perdere il 9 gennaio : Prende il via oggi la 93esima edizione di Pitti Uomo e Firenze diventa la capitale di tutto ciò che fa tendenza in fatto di menswear. La giornata ha inizio alle ore 9.15 con l’Inaugurazione ufficiale di Pitti Immagine, che si svolgerà presso la camera di Commercio di Firenze. Gli eventi si sposteranno poi in fortezza tra gli stand. In serata, a partire dalle ore 18.30 verrà inaugurato tramite un evento il Gucci Garden in piazza della ...

Pitti Uomo 93 : le novità da non lasciarsi scappare : Ma a presenziare all'interno del centralissimo stand di Pitti sarà la linea Sport-Chic. Qui a giocare il ruolo da protagonista è il connubio tra lifestyle e tecnicità, rendendo la collezione la ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e ricerca sempre al centro della kermesse : (Teleborsa) - Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, ...

93° Pitti Uomo al via a Firenze - internazionalità e ricerca sempre al centro della kermesse : Il 93° Pitti Uomo prenderà il via a Firenze, presso la Fortezza da Basso, domani 9 gennaio 2018 per concludersi venerdì 12 gennaio . Una quattro giorni all'insegna dell'internazionalità, della ricerca ...

Le borse e gli altri accessori dell’inverno 2019. Le anteprime da Pitti Uomo 93 : Uomo in viaggio in avvistamento. La prossima stagione è in movimento. borse morbide per il weekend, trolley rigidi per più giorni, cappelli a falda larga per ripararsi dal sole d’inverno, magari con un paio di occhiali, piccoli e da taschino. La quota dell’eleganza, con un tocco di ironia, è garantita dai dettagli: piccoli disegni, forme inconsuete, fantasie su calze, cravatte e bretelle. Pitti Uomo 93: la moda come un film