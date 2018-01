Petrolio sopra i 63 dollari con tensioni Iran e crollo scorte

Descalzi : 'Petrolio sopra i 60 dollari - sale anche il prezzo del gas' : 'C'e' stato un evento importante che l'accordo tra i Paesi Opec e non Opec che ha una valenza economica ma anche politica ed ha rassicurato il mercato che c'è un regolatore che non fa scendere ne ...

Petrolio : rally Brent - vola sopra $65 per prima volta dal 2015 su notizia chiusura oleodotto : Balzo per i prezzi del Petrolio, con le quotazioni del Brent che avanzano di oltre +1%, a $65,42. E' la prima volta, dal giugno del 2015, che il Brent supera la soglia psicologica di $65.

La geopolitica accelera la corsa del Petrolio : ?Brent sopra 64 dollari : Brent e Wti hanno guadagnato oltre il 3% ieri, spinti anche dalle vicende in Arabia Saudita dove nel weekend sono stati arrestati decine di principi, ministri e uomini d’affari. Il riferimento europeo ha toccato un picco di 64,30 dollari (consegna gennaio), mentre il greggio americano per dicembre si è spinto fino a 57,47 dollari. In entrambi i casi un record da quasi due anni e mezzo. Rispetto a giugno c’è stato un rialzo superiore al 40%...

Petrolio : vola sopra i 55 dollari : NEW YORK, 1 NOV - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,90% a 54,89 dollari al barile. Nelle contrattazioni elettroniche della pre-apertura, il greggio Wti ha comunque ...

Petrolio : vola sopra i 55 dollari : (ANSA) - NEW YORK, 1 NOV - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,90% a 54,89 dollari al barile. Nelle contrattazioni elettroniche della pre-apertura, il greggio Wti ha ...