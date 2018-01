: Perinetti incontra Preziosi: ecco la prima mossa del Genoa sul mercato - jacopodantuono : Perinetti incontra Preziosi: ecco la prima mossa del Genoa sul mercato -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Ilin entrata del #può attendere. La societa' più antica di Italia, pur avendo individuato i suoi obiettivi VIDEO, prende tempo e pensa allo sfoltimento della rosa. Sara' questa ladei rossoblu, soltanto in un secondo momento verranno puntellate difesa e centrocampo. Per Castan siamo ai dettagli Il reparto arretrato dovrebbe essere imto da Leandro Castan della Roma, ormai sempre più vicino al trasferimento sotto la lanterna. Il giocatore dei giallorossi piace molto a Davide Ballardini, l'intesa tra le parti è ad un passo ed entro la prossima settimana potrebbe essere formalizzata. L'idea diè di pensareallo sfoltimento. Ricci sembra destinato al Crotone, mentre Raffaele Palladino può scendere in Serie B. Proseguono i corteggiamenti VIDEO per il bulgaro Galabinov, che al contrario del compagno napoletano non ha ...