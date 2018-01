Per la UIL i nuovi dati ISTAT sono positivi ma serve lavorare sulla qualità

Si chiudono in casa Per poterla svaligiare in tranquillità : ladri in azione a Borghetto : Si sono chiusi dall'interno per svaligiare un'abitazione. L'episodio è successo nel tardo pomeriggio odierno in via Maiella a Borghetto Santo Spirito. I ladri dopo essere penetrati all'interno dell'...

Filctem - Femca e Uiltec sul piede di guerra : 8 ore di scioPero il 15 e altre 8 entro fine mese : La Spezia - sciopero generale di 8 ore lunedì 15 gennaio, con manifestazione a Milano presso la sede della Federazione gomma-plastica. Lo annunciano i segretari di Filctem Cgil, Claudio Ricci, Femca ...

Record di punti in campionato - chi suPera chi? La Juventus può star tranquilla : TORINO - Il destino di quattro campionati europei su cinque sembra già segnato: Barcellona , Bayern Monaco , Manchester City e Psg viaggiano a medie altissime e hanno un abbondante vantaggio nei ...

Abruzzo - riscoPerta facciata di palazzo dell'Emiciclo a L'Aquila : Pescara, 8 gen. (askanews) A quasi due anni dall'inizio dei lavori, avviati l'11 gennaio 2016, dopo il terremoto, è stata riscoperta in questi la facciata del complesso di palazzo dell'Emiciclo, sede ...

CALCIOMERCATO MILAN/ News - Mirabelli : "Tranquilli Per Bonucci e Donnarumma - in attacco..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il d.s. Mirabelli parla delle voci su Donnarumma e Bonucci oltre a tenersi in attacco sia Andrè Silva che Kalinic.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:59:00 GMT)

Sindacati - Cgil-Cisl-Uil : Per 2018 lavoro - fisco - giovani. Meno tasse su salari : lavoro, fisco, giovani. Sono queste le grandi sfide che i Sindacati chiedono di mettere al centro dell'azione politica nel 2018. 'Il nostro augurio dice la Cgil è che venga affrontato seriamente il vero tema del Paese cioè il lavoro, con diritti e tutele, creando occupazione in particolare femminile e ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 Per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.

Maltempo : riaPerta la strada Breuil-Cervinia - terminato l’isolamento : Dopo 21 ore di isolamento le prime auto in partenza da Breuil-Cervinia hanno potuto lasciare la località e transitare sulla strada che porta a valle poco prima delle 14. La strada è stata chiusa ieri alle 17 per il pericolo valanghe. Lunghe code si sono formate nelle scorse ore sia in uscita che in ingresso. Inizialmente la riapertura era prevista per le 12 ma ha subito un ritardo dovuto ai tempi tecnici necessari allo sgombero della ...

L'Aquila - gru Pericolante : evacuate abitazioni in via Fontesecco : L'anomalia è stata rilevata in mattinata dai responsabili della sicurezza del cantiere, che hanno segnalato il pericolo all'amministrazione. Il vice sindaco del capoluogo abruzzese, Guido Liris, ha ...

L'Aquila : gru Pericolosa - evacuate alcune abitazioni : L'Aquila. alcune abitazioni sono state evacuate oggi a L'Aquila, nella zona di via Fontesecco, per il pericolo rappresentato da una gru per lavori edili di ricostruzione in corso, la cui base si è ...

Paolo Fox/ Oroscopo 2018 - oggi 4 gennaio? : bel cielo Per l'Ariete - Gemelli tranquilli : Oroscopo 2018 di Paolo Fox di oggi giovedì 4 gennaio, previsioni segno per segno. Luna favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli, Scorpione protagonista, Acquario e Bilancia in calo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:52:00 GMT)

Fiera dell'Epifania - L'Aquila pronta ad accogliere oltre 300 bancarelle. Il Percorso e la Viabilità : L'Aquila - Saranno 330, a fronte di 504 richieste, le bancarelle che daranno vita alla 70esima edizione della Fiera dell'Epifania, che si svolgerà, come di consueto, giovedì 5 gennaio. La manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, è organizzata grazie ad un lavoro di squadra, che vede insieme il Comune dell’Aquila, attraverso gli assessorati al Commercio e alle Opere Pubbliche, ...

Ilva - Carlo Calenda : "Protocollo su piano ambientale vincolante Per tutti". La Uil chiede il ritiro del ricorso al Tar : "Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il Governo. Quando cambia il Governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a proposito del protocollo di intesa sul piano ambientale dell'Ilva che mercoledì ...

Gomma Plastica - a gennaio scioPero generale da Cgil-Cisl-Uil : Roma, 3 gen. (askanews) Sedici ore di sciopero generale, di cui otto a livello nazionale e otto a livello territoriale da tenersi entro il 31 gennaio, e una grande manifestazione che si terrà sotto la ...