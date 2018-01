Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte - il podio è alla portata nella danza. : Giunti all’undicesima partecipazione alla rassegna continentale, la coppia di danzatori sul ghiaccio formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte è pronta a conquistare la sesta medaglia consecutiva in carriera. Insieme ai francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron– protagonisti nella prima parte di stagione di un duello a colpi di record del mondo con i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir– e la coppia russa Ekaterina ...

Pattinaggio di figura - Europei 2018 : Matteo Rizzo - un emergente che punta ad un piazzamento nella top 10 : Fresco vincitore del titolo nazionale sul ghiaccio milanese, Matteo Rizzo sarà il rappresentante azzurro del settore maschile ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Mosca nella prossima settimana (nonché ai Giochi Olimpici di Pyeongchang). Il ventunenne ha dimostrato quest’anno di aver effettuato quel salto di qualità che ci si aspettava da lui, migliorando sotto tutti i punti di vista e dunque ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Campionati USA 2018 : riviviamo i programmi di Nathan Chen : La città californiana di San José ha ospitato nel fine settimana i Campionati Statunitensi di Pattinaggio di figura 2018, validi anche come Trials in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Attesissimo alla vigilia, Nathan Chen non ha tradito le aspettative, imponendosi con un totale di 315.23 punti dopo aver dominato entrambi i segmenti di gara. Il pattinatore dello Utah ha realizzato cinque quadrupli nel free skating, ...

Pattinaggio di figura - calendario Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : programma - orari e tv : Il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018: singolo maschile, singolo femminile, coppie d’artistico, danza e team event. Andiamo a scoprire il calendario completo delle competizioni che avranno luogo sulla patinoire della Gangneung Ice Arena. VENERDÌ 9 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio DI figura – Team event (programma corto uomini e programma corto coppie d’artistico) DOMENICA 11 ...

Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 : tutti gli atleti convocati di tutte le nazionali : Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, ma, prima della rassegna a cinque cerchi, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in ...

Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 : il calendario e le date. Il programma completo e gli orari della rassegna continentale : Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, ma, prima della rassegna a cinque cerchi, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta ...

Pattinaggio di figura : Evgenia Medvedeva torna in gara agli Europei - Yuzuru Hanyu direttamente alle Olimpiadi : Nello scorso fine settimana sono stati assegnati i titoli nazionali russi e giapponesi di Pattinaggio di figura, ma entrambe le rassegne hanno fatto registrare un’assenza di lusso: in Russia mancava infatti la fuoriclasse Evgenia Medvedeva, dominatrice delle ultime stagioni in ambito femminile, mentre nella competizione nipponica non c’era il campione olimpico e mondiale in carica, Yuzuru Hanyu. Per quanto riguarda la diciottenne ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : tutti i convocati di tutte le nazionali (in aggiornamento) : Come l’Italia, anche molte altre nazionali stanno pubblicando in questi giorni la lista dei pattinatori che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono tra gli atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato ...

Pattinaggio di figura - Campionati Giapponesi 2018 : Shoma Uno e Satoko Miyahara si impongono a Tokyo : Tokyo ha ospitato nel fine settimana i Campionati Giapponesi di Pattinaggio di figura 2018. Nonostante l’assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyu, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell’altra stella nipponica Shoma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent’anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma ...

Pattinaggio di figura : Carolina Kostner e Anna Cappellini / Luca Lanotte restano i leader - rivitalizzato il settore maschile : Se, per gli sport estivi, la fine dell’anno rappresenta il momento dei bilanci, per il Pattinaggio di figura questa occasione rappresenta la fine della prima parte della stagione, quella caratterizzata soprattutto dal Grand Prix e dallo svolgimento della rassegna nazionale. Vediamo, dunque, quali sono le dinamiche attuali del movimento italiano, in attesa dei grandi appuntamenti che seguiranno: nell’ordine, Campionati Europei, Giochi ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : ufficializzati i partecipanti azzurri - Carolina Kostner guida la spedizione : Terminata la rassegna nazionale di Milano, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha ufficializzato i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia nel Pattinaggio di figura ai prossimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Nessuna sorpresa nelle convocazioni, visto che in Corea del Sud andranno tutti i migliori interpreti dei Campionati Italiani: Carolina Kostner guiderà la spedizione, accompagnata nella prova ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara della danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno conquistato il loro settimo titolo consecutivo, con un totale di 200.86 punti. Andiamo a rivedere i programmi della coppia campione d’Italia. SHORT DANCE FREE ...